Algérie: Début à Alger des travaux d'une rencontre sur la numérisation de la radiodiffusion

Alger — Les travaux d'une rencontre sur la numérisation de la radiodiffusion (télévision-radio) ont débuté dimanche à Alger avec pour objectif de faire un état des lieux sur la généralisation de la Télévision numérique terrestre (TNT) et la Radio numérique terrestre(RNT).

L'objectif de cette journée est de développer des synergies entre des industriels et des éditeurs de contenus et les start-up innovantes afin d'aboutir notamment à la concrétisation de la stratégie nationale de communication sur la diffusion numérique ( télévision et radio numériques terrestres), la fabrication des équipements et accessoires de réception par les industriels et l'intégration dans l'écosystème national de l'audiovisuel des services à valeur ajoutée et des contenus innovants.

La journée sur la numérisation de la radiodiffusion, organisée conjointement par le ministère de la Communication et le ministère de l'Industrie et des mines, s'inscrit dans le cadre de la migration vers la diffusion numérique terrestre (télévision et radio) et en vue de développer des synergies entre tous les acteurs de l'audiovisuel et du multimédia pour la fabrication des équipements de réception.