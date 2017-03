En effet, selon eux, « Barthélémy Dias n'a pas honoré la jeunesse sénégalaise ». Il faut souligner que dans cette équipe de la coordination nationale de la jeunesse de Bby, Zator Mbaye est assisté par quatre vice-présidents dont Mame Bounama Sall du Mouvement national des jeunesses socialistes (Mnjs), Thérèse Faye Diouf, coordonnatrice nationale de la Cojer. Amadou Coulibaly, responsable des jeunes de la Ligue démocratique et Oulimata Ndiaye mbow sont respectivement 3e et 4e vice-président.

Par ailleurs, se prononçant sur l'actualité nationale, le coordonnateur national de la jeunesse de Benno bokk Yaakaar a condamné vigoureusement la politisation des dossiers judiciaires. Loin de s'en tenir là, Zator Mbaye et ses camarades n'ont pas épargné l'attitude dont a fait montre le député maire de Mermoz Sacré cœur, lors du passage avant-hier du Premier ministre et de son gouvernement à l'Assemblée nationale.

Face à la presse, le député Zator Mbaye, coordonnateur de cette nouvelle structure de la coalition Bby, a ainsi annoncé une tournée dans les 45 départements du pays. L'objectif de cette campagne, selon lui, est d'inviter les jeunes à s'approprier le bilan du président Sall et se rendre compte que le pays a besoin de lui. En effet, précisera-t-il, «la bataille des urnes se gagnera par la jeunesse qui a déjà choisi le camp de la cohérence et de la continuité».

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.