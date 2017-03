Afrique de l'Ouest: A Brazzaville - Mme Hidalgo salue l'action de Mambé en faveur des femmes...

Avant l'intervention de toutes ces personnalités, le député-maire de Brazzaville et vice-président de l'AIMF, Hugues Ngouenlendele, a salué le président Sassou Nguesso pour son inclination vers la décentralisation. Il a dit que c'est un honneur et un réel privilège pour la ville qu'il dirige d'accueillir la 85e réunion du bureau de l'AIMF. Il a exprimé ses chaleureuses salutations et formulé des vœux de cordiale bienvenue à tous les élus locaux qui ont fait le déplacement de Brazzaville.

Quant au président de la commission de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cemac), M. Pierre Moussa, il a axé son intervention sur la problématique de l'intégration au sein des 6 Etats de cette communauté. Puis il a prôné le renforcement des liens entre les Etats de cette zone. Il a plaidé enfin pour une politique commune d'aménagement du territoire en zone Cemac, un espace qui regroupe 220 villes de plus de dix mille habitants.

L'autre élément, le deuxième, c'est la question des femmes, leur capacité à prendre des responsabilités. Car les femmes, a dit Anne Hidalgo, sont l'avenir de l'humanité, de l'Afrique. Aussi, faut-il faire en sorte qu'elles aient la place qui leur revient, notamment dans les responsabilités publiques et dans les collectivités. Ce serait, au dire de Mme Hidalgo, rendre un bien grand service non seulement aux collectivités, mais à l'ensemble de l'humanité.

Pour Mme Hidalgo, la lutte contre la pauvreté aujourd'hui a deux piliers sur lesquels il faut s'appuyer, il s'agit de la décentralisation et de la question des femmes. La décentralisation, qui est un gouvernement à l'échelle réduite, permet d'apporter, selon la présidente de l'AIMF, des solutions aux questions cruciales relatives à l'eau, au transport, à l'éducation, à la santé. Sans décentralisation, a-t-elle dit, il sera difficile de faire espérer les populations dans les villes. C'est l'un des deux éléments structurants et fondateurs de l'AIMF.

