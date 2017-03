Angola: Le pays a besoin des gestionnaires efficients

Créée en septembre 2016, l'AGAA contrôle plus de trois mille associés au niveau de Luanda, la capitale, et des noyaux provinciaux dans diverses régions d'Angola.

Insistant sur la nécessité de bien entraîner les gestionnaires et les administrateurs, il a dit que pour accompagner l'actuel moment de transition mondiale vers la "Quatrième Révolution Industrielle", il y a lieu d'adapter ces cadres aux meilleurs modèles et avancés de gestion.

Il ne suffit pas seulement de bâtir des écoles, des hôpitaux, des ponts et aéroports, des barrages hydroélectriques, des centrales de production ou de traitement d'eau, mais aussi d'assurer leur entretien, leur fonctionnement quotidien correct, et leur rendement économique et financier, a souligné Bornito de Sousa.

Intervenant dans une cérémonie de présentation publique de l'Association de Gestionnaires et Administrateurs d'Angola (AGAA), le ministre a ajouté que « le succès de cette mission requiert de bonnes préparations et adaptations aux pratiques de gestion modernes ».

