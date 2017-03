Angola: Message du Chef de l'Etat à la conférence des évêques catholiques

Luanda — Le Président angolais, José Eduardo dos Santos, a envoyé jeudi un message de salutation aux évêques de la conférence épiscopale d?Angola et São-Tomé (CEAST), réunis à leur première assemblée de 2017 qui se déroule au diocèse de Benguela.

Le Chef de l'Etat souhaite du succès à la conférence et que les résultats puissent se traduire à une contribution à l'action évangélique et sociale de l'église catholique.

Dans le même message, le numéro un angolais veut aussi que ces résultats puissent également contribuer au renforcement de la paix et de la réconciliation nationale, encourageant tous les fidèles catholiques, en particulier, à déployer les efforts pour la construction d'une société fondée sur une paix de plus en plus juste et fraternelle.

Pour cette raison, le Président de la République souligne l'importance de transmettre à tous les croyants, et à la société en général, un message qui concourt aussi au progrès croissant de l'esprit de tolérance, et le respect réciproque entre les citoyens au moment où la nation angolaise se rapproche des élections générales.

"Il est nécessaire, a-t-il écrit, que dans la famille, les communautés et les institutions, que se crée un climat de compréhension, la tolérance et de respect des options et idées différentes ».

Pour cela, le Chef de l'Etat souligne l'importance et l'opportunité de la tenue de la conférence épiscopale de l'Angola et São Tomé (CEAST).