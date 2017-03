Sénégal: Décoration - Le député Cheikh Diop Dionne, chevalier de la légion d'honneur Française

La République française a élevé le député Cheikh Diop Dionne au Grade de Chevalier de la légion d'honneur. Le récipiendaire a reçu la décoration des mains de l'ambassadeur de France au Sénégal, Christophe Bigot avant-hier, jeudi 23 janvier à Dakar. C'était en présence du Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne, par ailleurs frère du député, des parents, amis et de plusieurs autres personnalités.

Le député Cheikh Diop Dionne fait désormais partie au corps des légionnaires. L'ambassadeur de France au Sénégal, Christophe Bigot lui a remis les insignes de Chevalier de la Légion d'honneur française avant-hier, jeudi 23 mars à Dakar. Justifiant ce choix, Christophe Bigot, dira : «c'est parce que l'homme incarne si bien la relation étroite entre nos deux peuples, nos deux démocraties, nos deux représentations nationales, qu'il a été élevé au chevalier de la légion d'honneur».

L'ambassadeur de France au Sénégal a aussi fait savoir que Cheikh Diop Dionne est un «parisien de cœur et un citoyen plus français que sénégalais».

Autre chose qui a également valu au parlementaire sa décoration, c'est son «affection» pour la France depuis son enfance et sa jeunesse qui remonte avec son père pour la France, a confié le diplomate. Et c'est ce que le député a reconnu en laissant entendre ceci : «je suis arrivé à Paris bien enraciné dans la culture sénégalaise mais également imbibé de cette culture française par ma famille et mon environnement naturel. Je dois aussi témoigner que mon séjour en France m'a permis d'élargir considérablement mes horizons culturels». Le député a manifesté toute sa joie pour cette décoration. «Je considère cet acte comme une marque d'encouragement et de reconnaissance de mon engagement à défendre les valeurs francophones que sont la démocratie, l'Etat de droit et le respect des libertés individuelles et collectives», a-t-il indiqué.

Avant d'ajouter : «je prends un engagement solennel de ne jamais trahir ces valeurs. Mes convictions sont fortes et ma détermination à toujours œuvrer dans le sens du renforcement du prestige de la communauté francophone sur la scène internationale ainsi que la meilleure prise en charge de l'intérêt général de mon peuple et de celui de la communauté francophone est revigorée par ces distinctions que je reçois».

Enfin, Cheikh Diop Dionne a tenu à assurer qu'il porterait la médaille avec fierté avant de prendre l'engagement d'honorer ses actes.