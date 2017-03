Congo-Kinshasa: Les médecins publics toucheront leurs salaires à Procredit Bank

«Il y aura la seconde étape qui va porter sur les médecins payés par la BIAC à l'intérieur du pays et qui pourront aussi faire objet de délocalisation de la paie et le processus pourra se poursuivre», a-t-il assuré.

«Nous tenons à porter à la connaissance de tous les médecins affiliés des services publics de l'Etat de Kinshasa que les opérations de régularisation de l'ouverture des comptes dans les livres de la Procredit Bank Congo commenceront ce lundi 27 mars 2017 et se feront de 8h30 à 16 heures dans les agences Procredit bank de Kintambo Magasin, de la Poste non loin du boulevard du 30 juin, de Kin Maziere, de Saio, de Gambela, de Rond-point Ngaba, et Masina deux», a annoncé le secrétaire général du SYMECO, Juvénal Mulanda Nlenda.

