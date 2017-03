La désinstallation à Grand Yoff de l'une des deux commissions d'inscription sur les listes électorales et pour l'obtention de la carte biométrique CEDEAO, survenue le 16 mars dernier, n'est pas du goût des socialistes affiliés à Khalifa Sall de la commune du même nom.

Hier, vendredi 24 mars, ceux-ci ont fustigé avec énergie cette mesure, lors d'une réunion tenue à leur siège de Grand Yoff. « Au niveau du foyer, il y a eu une ruée et, depuis le début de la période d'enrôlement dans Grand Yoff traditionnel qui compte le plus grand nombre d'électeurs, il n'y a qu'une seule commission fonctionnelle. Donc des HLM Patte d'oie à Khar Yalla en passant par Arafat, il n'y a plus qu'une seule commission », a déploré Djibril Sall, le chargé de la coordination des différentes commissions d'inscription.

Revenant sur la fermeture du centre de Keur Anad, sis à Grand Yoff, sur décision du sous-préfet de ladite commune, sans aviser auparavant les membres de la commission encore moins ceux qui venaient s'inscrire, Djibril Sall renseigne « Nous n'avons reçu aucune information par rapport à ça, nous venons de recevoir avant-hier seulement l'arrêté qui est venu bien après la fermeture. Alors que le même jour, c'est-à-dire le 16 mars, il y avait 86 personnes qui attendaient de s'inscrire ».

Dans la foulée, le responsable socialiste a mis en garde le ministre de l'Intérieur sur de possibles risques de fraude électorale avant de qualifier cette mesure de désinstallation de stratagème visant à servir les intérêts du gouvernement contre ceux de l'opposition. « Nous n'avons pas du tout confiance au ministre de l'Intérieur, compte-tenu de son comportement lors des dernières élections ». Et d'ajouter pour finir : « la fermeture des commissions de la commune est inopportune et cause beaucoup de désagréments aux populations .Si, depuis décembre, toutes les commissions n'ont pas atteint le cap de 8000 inscrits, alors comment la seule commission du foyer peut-elle y arriver même en travaillant matin et soir ? ».