Congo-Brazzaville: Couleurs de chez nous - Rupture !

Ce mot a gagné les conversations depuis qu'il a été lâché par le président de la République du Congo lors de son investiture au lendemain du scrutin du 20 mars 2016. Prenant la mesure de la gestion du pays, et soucieux de le voir aller vers des horizons meilleurs, Denis Sassou N'Guesso avait proclamé « la rupture avec les antivaleurs ». Il les a cités devant un auditoire enthousiaste, ce 16 avril 2016 au Palais des congrès de Brazzaville, et en direct à la Télévision nationale.

Voici un mot qui figure depuis longtemps dans le dictionnaire français avec un sens bien connu des Congolais qui avaient l'habitude de l'utiliser. Surtout dans le domaine de l'amour. Qui n'a jamais dit « J'ai rompu avec mon Jules » ou « Nous avons rompu depuis trois mois » ? En d'autres termes, le mot « rupture » ne devrait plus faire l'objet d'interprétations abusives et déplacées.

Si l'on organisait un concours, au Congo, sur le mot le plus populaire, donc le plus utilisé ces derniers mois, « rupture » l'emporterait à plus de 80%. Voire au-delà.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.