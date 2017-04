Afrique Centrale: Découverte - Idylle Mamba, lauréate du prix Canal d'or 2017 du meilleur artiste d'Afrique centrale

Les Casques bleus une nouvelle fois visés en Centrafrique. Cela s'est passé vendredi mais on ne l'a appris… Plus »

Lydie Mamba, de son vrai nom, synthétise des rythmes centrafricains de jazz ou du blues et décrit sa musique comme innocente, épurée et populaire. Son style tend vers le tradi-moderne ou encore le « Centrafrik-ailleurs ». Depuis le début de l'année, elle a entamé une tournée française et européenne pour tenter de vendre son album Békou.

La onzième édition de la cérémonie de remise du trophée de meilleur artiste d'Afrique centrale et l'attribution d'autres récompenses aux acteurs culturels du Cameroun et de la sous-région se sont déroulées le 4 mars dernier au Palais des Congrès de Yaoundé (Cameroun), sous la haute présidence de la première dame du pays, Chantal Biya.

