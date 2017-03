Bénin: Les magistrats vent debout contre le projet de réforme de la Constitution

Syndicats, partis politiques, acteurs et responsables de la société civile, voire même institutions… Plus »

Il ne faut pas non plus que ça rende le pouvoir indifférent à la critique du mouvement social, parce que n'étant pas soumis à renouvellement ça donnerait des libertés excessives par rapport aux volontés de l'opinion publique. C'est un équilibre délicat, mais je ne pense pas que ce soit une expérimentation à écarter d'office ».

De son côté l'ancien Premier ministre du Bénin, Lionel Zinsou, arrivé second à l'élection présidentielle, est lui plutôt favorable au projet. « Je crois que le mandat unique de six ans, c'est une expérimentation.

Dans le nouveau texte, il est prévu que l'inamovibilité est limitée dans un délai possible. Et ce délai sera déterminé par une loi organique et à la fin de ce mandat, on peut le muter sans son consentement.

