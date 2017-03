Sénégal: Questions d'actualité à l'Assemblée nationale / Reddition des comptes, affaire Khalifa Sall, fichier électoral... - Dionne clarifie le jeu

Comme s'y attendaient la plupart des observateurs et acteurs politiques, le placement sous mandat de dépôt de Khalifa Sall, maire de Dakar, a occupé hier, jeudi 23 mars, le centre de tous les débats, lors du sixième passage du Premier ministre devant l'Assemblée nationale.

Répondant à la question de la député Awa Guèye, relativement à la reddition des comptes qui fait rage dans toutes les discussions politiques et qui a conduit à l'arrestation de Khalifa Sall, le maire de Dakar, le chef du gouvernement Mahammed Boun Abdallah Dionne s'est voulu explicite et ferme. «Vous êtes ministre, député, maire, élu, vous devez rendre compte. L'IGE vous inspecte, inspecte les ministères, inspecte les projets que l'Exécutif gère. L'IGE inspecte également les collectivités locales qui sont administrées librement ».

Devant les parlementaires de la douzième législature, le Premier ministre a alors profité de l'opportunité qui lui était offerte pour répondre aux accusations portées contre le président Macky Sall, provenant majoritairement de l'opposition et le liant à l'incarcération du maire de Dakar et co-inculpés. « Il ne saurait y avoir de problèmes politiques (... ). Le gouvernement, l'Exécutif, le président de la République, Macky Sall, n'ont de problèmes avec aucun Sénégalais parce ce qu'il a des ambitions politiques », a fermement dit le Premier ministre. Dans la foulée, il a fait savoir que « Le gouvernement n'a pas de problèmes avec les élus de Dakar. (... ) Nous respectons la présomption d'innocence, nous respectons les citoyens et les élus de Dakar ».

Notant dans la foulée que son gouvernement n'aurait parlé de cette affaire judiciaire si les partisans du maire de Dakar ne l'avaient pas évoquée, le Pm Dionne a fait remarquer qu'au total, sept autres collectivités locales ont été l'objet d'une enquête de l'Inspection générale d'Etat (IGE) en 2015. « Sept (7) mairies ont été sélectionnées pour justement faire l'objet de vérification administrative et financière. Il y a la mairie de Dakar, la mairie de Fatick (y compris pour la gestion du maire Macky Sall, qu'on oublie très souvent, il a été maire Fatick), il y a la mairie de Guédiawaye celle de Pikine, Saint-Louis, Ziguinchor, et la mairie de Kaolack».

Par suite, dira le Pm Dionne, «Le gouvernement a transmis à la justice les dossiers de deux collectivités locales pour l'ouverture d'une information judiciaire. Trois autres collectivités locales ont été l'objet de directives, pour que certains responsables puissent [répondre devant] la chambre de discipline de la Cour des comptes». Pour tout cela, le chef du gouvernement a laissé entendre que les poursuites ne concernent pas seulement la mairie de Dakar.

Autre point saillant évoqué lors de cette rencontre entre le Premier ministre, l'attelage gouvernemental et les députés, c'est le processus électoral. Répliquant aux suspicions qui ont été évoquées, quant à l'arrêt arbitraire de certaines commissions d'inscription pour l'obtention de la carte d'identité dans certaines localités remportées par l'opposition lors des dernières élections, le ministre de l'Intérieur Abdoulaye Daouda Diallo est monté au créneau. « Le chiffre de quatre millions d'électeurs initialement prévu a été largement dépassé à la date d'hier 22 mars, nous avons exactement 5 127 262 inscrits. Il n'est pas pertinent de mettre une commission par collectivité locale, parce que les collectivités locales sont particulièrement différentes. Nous avons de très grandes communes qui ont plus de 200 000 électeurs comme, par exemple, la commune de Touba Mbacké qui compte plus de 223 000 électeurs et une commune qui fait moins de 500 électeurs ». Et d'ajouter : « Alors, 500 électeurs, c'est 2 à 3 jours de commission et nous avons pensé qu'il n'était pas pertinent de laisser une commission pendant 5 à 6 mois dans une collectivité locale. C'est pourquoi on a pensé mettre les commissions là où le besoin se fait le plus sentir ».

Le sixième passage du Premier ministre et de son gouvernement au niveau de l'Assemblée nationale a été également l'occasion pour M. B. A. Dionne et cie de s'adonner à une véritable séance d'explications ou selon d'informations sur les contours de certaines politiques publiques (campagne arachidière 2017 ; baisse du prix de l'électricité entre autres sujets). A noter enfin qu'une minute de prière a été observée, lors de face-à face entre le Premier ministre et l'Assemblée nationale, en hommage au défunt Khalife général des Tidianes, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, rappelé à Dieu le 15 mars 2017.

ALY NGOUILLE NDIAYE SUR LE PRIX DE L'ELECTRICITE : «La baisse va au-delà des 30 milliards de F Cfa»

«10%, c'est la moyenne, mais la baisse dépend des catégories. On a une première catégorie de clients qui ont vu une baisse de leur facture de 15%. D'autres qui atteignent la deuxième tranche ont vu une baisse de 11%. Et enfin ceux qui consomment jusqu'à la 3ème catégorie ont connu une baisse de 15% ».

Cela devrait équivaloir à une baisse de 30 milliards de F Cfa, mais pour le ministre Aly Ngouille Ndiaye, ce que le gouvernement a consenti comme baisse va bien au-delà. « Lorsque le Président est arrivé au pouvoir, ce que le Sénégal supportait comme énergie atteignait les 100 milliards. Cela a permis beaucoup d'investissements. On peut dire donc que le Gouvernement a baissé 130 milliards du coût de l'électricité»

CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION ARACHIDIERE : «30 milliards Cfa injectés», selon le ministre P. A. Seck

Le gouvernement a mobilisé 30,2 milliards de F Cfa pour financer la campagne de commercialisation arachidière en cours, qui s'est jusque-là traduite par la collecte de 417.000 tonnes d'arachide, a déclaré devant les députés le ministre de l'Agriculture et de l'équipement rural, Papa Abdoulaye Seck. Jusque-là, 417 mille tonnes d'arachide ont été collectées dans le cadre de cette campagne, a-t-il indiqué dans la foulée. De ce total, 188 mille tonnes ont été exportées et 128 mille achetées par les huiliers. Le ministre a rappelé dans la foulée qu'en 2016, plus de 39 mille tonnes avaient été achetées par les huiliers. S'agissant de la prochaine campagne agricole, le ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural a annoncé que 75 mille tonnes de semences seront distribuées aux paysans, soit 55 mille tonnes et 20 mille écrémées.

PERTURBATIONS DU TEMPS DE PAROLE DU PREMIER MINISTRE : LA BRAVADE BARTH

Hier, sur une réponse fournie par le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne, toujours sur le sujet qui fâche par rapport à la reddition des comptes, et attestant qu'il n'y a pas de fonds politiques au Sénégal, mais plutôt des fonds spéciaux ou souverains, Barthélémy Dias, le maire de Sacré-Cœur/Mermoz a quitté l'Assemblée nationale en pleine séance. Et cela, après avoir interrompu le Premier ministre et suscité une sortie musclée du Président Moustapha Niasse qui lui a demandé de se taire et de respecter les dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale.

Interpellé sur les raisons de ce geste, le député socialiste a expliqué qu'« Il n'y a pas de reddition des comptes, il y a des règlements de comptes. Quand le Pm dit qu'il n'y a pas de fonds politiques à la ville de Dakar, il insulte la mémoire des Sénégalais. Je le dis et je le répète, les fonds politiques sous Mamadou Diop étaient mandatés au nom de Mamadou Diop, maire de Dakar et les documents sont là pour le prouver ». Et de continuer : « Quand la caisse d'avance a été créée, elle a été mandatée par le représentant de l'Etat, en l'occurrence le préfet de l'époque, et je prends à témoin Monsieur Soufi Touré ».