Sénégal: Célébration de la journée mondiale de l'eau à Thiès - Du «précieux» dans les eaux usées, mais...

A l'instar de la communauté internationale, le Sénégal a célébré la Journée mondiale de l'eau avant-hier, mercredi 22 mars 2017. Thiès a abrité la cérémonie autour du thème les «Eaux usées». Occasion pour les autorités de faire le point sur l'accès à l'eau à l'assainissement aussi bien en milieux urbain que ruraux.

Thiès a abrité la cérémonie commémorative de la Journée mondiale de l'eau avant-hier, mercredi 22 mars 2017, avec comme thème les «Eaux usées». Après une visite à la station d'épuration de l'Office national assainissement du Sénégal (ONAS) de la ville qui est encore sous exploitée (par rapport à sa capacité), les acteurs se sont retrouvés à l'auditorium de l'université de Thiès. Selon Diène Faye, secrétaire d'Etat à l'Hydraulique rurale, représentant du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mansour Faye, le thème de cette année revêt un intérêt capital.

En effet, il s'articule à l'objectif 6.3 des Objectifs de développement durable (ODD) visant à améliorer la qualité de l'eau en réduisant la pollution, en éliminant le déversement et en minimisant la libération de produits chimiques et matières dangereuses pour réduire de moitie la proportion d'eaux usées non traitées et augmenter considérablement le recyclage et la réutilisation sans danger à l'échelle mondiale.

Ce thème indique encore une fois toute l'importance que le système des Nations unies accorde à l'assainissement pour l'amélioration du cadre de vie des populations. Il s'agit, pour cette année 2017, de réfléchir sur la gestion des eaux usées et leurs exploitations potentielles car, les eaux usées gérées en toute sécurité constituent une source abordable et durable d'eau, d'énergie de nutriments et d'autres matériaux récupérables. Il est question, dans ce contexte d'avancée de la recherche sur les méthodes de collectes et de traitement des eaux, de s'interroger sur la gestion des eaux usées pour un environnement plus vivable et durable.

946 MILLIONS D'INDIVIDUS, SOIT 1 PERSONNE SUR 8, PRATIQUENT LA DEFECATION A L'AIR LIBRE

Diène Faye rappelle qu'aujourd'hui prés de 2.4 milliards de personnes, soit un tiers de la population mondiale, n'ont toujours pas accès à des installations d'assainissement améliorées dont 946 millions pratiquent la défécation à l'air libre. Soit 1 personne sur 8. Il a relevé qu'auprès avoir atteint les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) dans le sous secteur de l'eau potable deux ans avant l'échéance de 2015 fixées par la communauté internationale, le Sénégal s'est résolument engagé à améliorer les performances du sous secteur de l'assainissement. Même si les taux actuels, en termes d'accès à un assainissement amélioré, restent encore faibles en milieu rural (36.7%) tout comme en milieu urbain (62.2%). Cet atermoiement est du principalement au retard des investissements. C'est pourquoi, le développement en cour de services viables d'assainissement accorde une place importante aux eaux usées à travers différents programmes arrimés au Plan Sénégal émergent (PSE).

Parmi ces projets, le Programme décennal de lutte contre les inondations qui, depuis 2012, a permis de réaliser d'importants ouvrages de drainage des eaux pluviales dans plusieurs villes dont Dakar, Bambey, Touba; le Programme de dépollution des eaux usées du littoral de Dakar qui permettra l'accroissement de la capacité de la Station d'épuration de Cambérène de 19.200 mètres-cube par jour à 92.000 mètres-cube par jour; la dépollution de la baie de Hann par la réalisation d'un réseaux d'assainissement collectif des eaux usées industrielles.

ACCES A L'EAU ET L'ASSAINISSEMENT: BILAN ET PERSPECTIVES

Il y a aussi l'assainissement de la corniche ouest avec une station de traitement des eaux usées d'une capacité de 60.000 mètres- cube par jour, sans compter le grand projet d'assainissement des villes de l'intérieur; le Programme d'amélioration de la qualité de service d'assainissement à travers le renouvellement des réseaux vétustes; le Programme d'établissement et d'actualisation de plans directeurs d'assainissement dans environs 37 communes, y compris celles de la ville de Thiès, qui permettra l'identification des besoins en matière d'assainissement urbain.

Pour la ville de Thiès un programme de 1000 branchements sociaux et la réalisation de 20 km de réseaux va démarrer avant la fin de l'année, sur financement de la Banque mondiale. Par ailleurs les villages ne sont pas en reste. Le programme coréen est entrain de réaliser deux forages dans la commune de Malicounda. Dans le programme du PUDC/phase 3, trois (3) forages sont entrain d'être réalisés dans les communes de Ngnadiouf, de Diass et de Fandène. Un château d'eau est en cours de réalisation à Mboro et une autre 300 de mètres-cube à Thiénaba.

En termes de fourniture de service aux populations, Diène Faye parle d'un taux d'accès de 92% par adduction d'eau potable dont 37% par branchement domiciliaire. Pour l'assainissement rural, 1500 systèmes d'assainissement et une dizaines d'édicules publics seront réalisés dans le cadre du PSE par la Belgique et le Sénégal.

Malgé toutes ces réalisations et ces perspectives du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement le bilan est loin d'être reluisant du fait qu'il y a encore des populations qui dorment sous les moustiquaires à causes des flaques et bassins d'eau constituant des terreau fertiles pour la prolifération de moustiques, comme c'est la constat à Grand Yoff - Patte d'Oie, entre autres, où des eaux usées attendent leur traitement.

En plus de Diène Faye, la rencontre de Thiès a été rehaussée par la participation du ministre des Forces armées, Augustin Tine, qui est aussi de la région. Y ont également pris part les acteurs du secteur de l'Assainissement (ONAS) des étudiants (dans la filière hydraulique) de l'université de Thiès, les autorités administratives et locales ainsi que des chercheurs et Ong.