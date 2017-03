Sénégal: Birima Mangara, Ministre du budget - «Pour avoir une croissance plus durable, il est indispensable qu'elle soit équitable»

Birima Mangara, Ministre délégué auprès du Ministre de l'économie des finances et du plan en charge du Budget, a présidé hier, jeudi 23 mars, la 10e réunion conjointe du comité technique de l'Union Africaine spécialisé des ministres des finances, des affaires monétaires, de la planification économique et de l'intégration. Selon lui, pour avoir une croissance plus durable en Afrique, il est indispensable qu'elle soit équitable.

«Pour avoir une croissance plus durable, il est indispensable qu'elle soit équitable. Les sociétés les plus solidaires connaissent généralement une croissance plus durable durée». C'est l'avis de Birima Mangara, Ministre délégué auprès du Ministre de l'économie, des finances et du plan en charge du budget. Il présidait hier, mercredi 23 mars, la cérémonie d'ouverture de la 10e réunion annuelle conjointe du comité technique de l'Union Africaine spécialisé des ministres des finances, des affaires monétaires, de planification économique et de l'intégration.

«Les résultats d'une étude du FMI datant de 2015 doivent nous inspirer en ce sens qu'ils démontrent avec élégance qu'une augmentation de 1 point de PIB du revenu des pauvres et des classes moyennes se traduit par une progression de la croissance pouvant aller jusqu'à 0,38 point de PIB sur cinq ans», soutient-il.

Par contre, il ajoute qu'une augmentation de 1 point de PIB du revenu des riches se traduit par une baisse de 0,08 point de PIB. Ce résultat est, selon lui, largement expressif et assez éloquent comme symbole dans la lutte contre les inégalités. «Lorsque les conditions de vie des populations vulnérables s'améliorent, la paix et la stabilité sociale se renforcent.

Pour avoir une croissance plus durable, il est indispensable qu'elle soit équitable. Les sociétés les plus solidaires connaissent généralement une croissance plus accélérée et dans la durée», indique-t-il.

Pour y remédier, il propose de favoriser la transformation structurelle dans nos stratégies et plans de développement, afin de gagner les défis de la croissance, de l'inégalité et du chômage.

C'est pourquoi, nous devons favoriser la transformation structurelle dans nos stratégies et plans de développement, afin de gager les défis de la croissance, de l'inégalité et du chômage. Birima Mangara est convaincu que c'est grâce à la conduite d'une politique budgétaire intelligente, avec des réformes ciblées dans les secteurs de l'éducation, de la santé et dans le marché du travail, que l'on vaincra les affres de la pauvreté.

«Il faut impérativement que tous ceux qui créent des emplois et de la croissance s'y attèlent pour nous permettre d'arrêter, de manière concertée, les solutions de nature à franchir ce cap périlleux », préconise t-il.

REUNION DU COMITE TECHNIQUE DE L'UNION AFRICAINE : Les tensions entre le Maroc et le Sahara retardent le démarrage des travaux

Les tensions entre le Maroc et la République Arabe Sahraoui démocratique ont retardé hier, le démarrage des travaux de la 10e réunion annuelle conjointe du comité technique de l'Union Africaine spécialisé des Ministres des finances, des affaires monétaires, de la planification économique et de l'intégration, qui s'est ouverte à Dakar. En effet, le Maroc qui ne reconnait toujours pas le Sahra refuse de se ranger derrière celui-ci et a même occupé le siège réservé à ce dernier Ce qui a fini par installer des disfonctionnements dans l'organisation de la réunion. La cérémonie d'ouverture de la rencontre qui devait normalement commencé à 9 heures a finalement débuté vers les coups de 12 heures.