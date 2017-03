Sénégal: Ziguinchor - 642 cas de tuberculeux recensés pour un taux de détection de 80%

La tuberculose, pathologie respiratoire est bien présente dans la région de Ziguinchor. Mais chez les acteurs de la santé ici, on se refuse de parler de région très touchée par cette maladie. En 2016 le nombre de cas de tuberculeux recensés dans la région s'élève à 642. Un chiffre qui peut paraître astronomique, mais les responsables de la santé minimisent et parlent d'un taux normal au vu du taux de détection qui avoisine les 80% et un taux de guérison de 90% pour toutes formes de tuberculoses confondues.

Pour Mme Diop Mariama SARR chargé du volet tuberculose à la région médicale de Ziguinchor le nombre de tuberculeux traduit le fort taux de détection «le risque annuel est calculé selon un cas pour mille malades ; et si l'on tient compte de ces paramètres on est dans les normes , et avec 80% de taux de détection donc c'est normal qu'on soit aux environs de 642 cas de tuberculeux proportionnellement à la population de la région qui tourne autour de six cent mille habitants ... », déclare-t-elle.

La promiscuité, la mauvaise alimentation, l'alcoolisme, le tabagisme, entre autres facteurs, favorisant cette maladie ; Ziguinchor malgré les centaines de cas se trouve sur la bonne voie, selon le point focal de la tuberculose qui parle d'une bonne prise en charge des malades en sus de la gratuité des médicaments. Le bon maillage sanitaire avec l'existence de nombreux postes de santé explique les résultats dans la détection des tuberculeux qui s'appuient sur des stratégies relatives à la formation, à la sensibilisation en phase avec certains ONG présents à Ziguinchor.

Troisième région en termes de nombre de tuberculeux après Dakar et Thiès, Ziguinchor n'est pas plus affectée que les autres régions, tient à préciser Mme Diop qui reste convaincue que le nombre de tuberculeux dans la région est dû aux efforts de détection entrepris par les acteurs de la santé qui se mobilisent pour amenuiser cette pathologie dans la région où le nombre de tuberculeux tourne annuellement autour de ce chiffre de 600 cas .