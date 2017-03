Sénégal: Accompagnement des PME et PMI en Casamance - Plus d'un milliard de fcfa pour booster l'économie

Plus d'un milliard de nos francs pour un accompagnement technique et financier des PME et PMI en Casamance, avec des procédures allégées pour booster l'économie. Les acteurs du Fouladou ont eu connaissance hier, jeudi 23 mars, du programme.

Pour un accompagnement de qualité des PME et PMI en Casamance, un programme spécifique de mise à niveau des entreprises du ministère du commerce, d'un budget d'un milliard deux cent millions de nos francs leur est dédié.

Dans une approche chaîne de valeur pour construire durablement la compétitivité et la croissance en Casamance depuis 2015, ce programme spécifique de mise en niveau des entreprises entend booster la croissance à Kolda et Sédhiou où les PME ne se bousculent toujours pas devant cette opportunité, car sur les 25 entreprises déjà accompagnées, les 23 sont de Ziguinchor.

Pour renverser la situation, des rencontres sont organisées avec les acteurs à Kolda. M Amadou Mactar Ndiaye, coordonnateur du pôle technique, a expliqué les avantages de ce programme qui appuie les secteurs en matière de formation, d'équipement matériel, ainsi qu'en cofinancement dans la plus stricte confidentialité des entreprises. Les acteurs de développement ont pu voir les opportunités disponibles des études, au conseil à l'équipement pour des secteurs comme l'agroalimentaire, la mécanique, l'énergie, le textile et l'habillement les services et TIC, le tourisme et l'hôtellerie.

Le programme spécifique de mise en niveau des entreprises ne prend pas en compte le commerce. Il se poursuit jusqu'à 2019.

Ce projet d'assistance technique et financière des entreprises qui a fait des résultats, entend jouer un rôle important dans le renforcement de capacité des PME en Casamance.