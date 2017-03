Burkina Faso: Levée immunité Salifou Sawadogo - Vers une saisine de la Cour de Justice de la CEDEAO ?

Cher Wambi,

On tient à me faire mentir. Depuis quelques semaines en effet, je t'entretiens de l'état de santé de Djibrill Bassolé, détenu à la Maison d'arrêt et de correction des armées (MACA) pour son implication présumée dans le coup d'Etat de septembre 2015 et qui avait dû être transféré début mars à la Polyclinique internationale de Ouaga 2000 en raison de l'aggravation de sa santé. Sur la base de sources dignes de foi, je t'avais même annoncé son évacuation imminente vers Paris via Abidjan, le Burkina ne disposant pas du plateau technique nécessaire pour affiner le diagnostic sur les problèmes cardiaques dont il souffre.

Et pourtant, il est toujours là. Mieux, ou pis, il a même quitté la clinique du cœur pour retrouver sa cellule de la MACA le mercredi 22 mars courant vers 23h. Faut-il donc croire que son état de santé s'est considérablement amélioré au point de ne plus nécessiter son hospitalisation ? Pas forcément, me dit-on. De ce que j'ai appris, deux raisons principales ont pu déterminer le retour à la case MACA pour le premier général de gendarmerie de notre pays.

D'abord, la rumeur sur la tentative d'assassinat dont il aurait été victime dans la nuit du vendredi 20 au samedi 21 mars 2017. Informés de cette ténébreuse histoire, le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire, Alioun Zanré, le directeur de la justice militaire, Sita Sangaré, et le chef de corps de la justice militaire, le commandant San Ali Traoré, se seraient d'ailleurs rendus sur place pour tirer cette affaire au clair.

De ce qui me revient, cher cousin, ce serait du pipeau que ce scénario digne d'un film policier, la faute, semble-t-il, à des éléments des forces de sécurité qui auraient manqué, disons, de tact, créant de ce fait, un malheureux malentendu.

Mais comme on n'est jamais trop prudent et que deux précautions valent mieux qu'une, il était sans doute préférable que l'ancien ministre des Affaires étrangères de Blaise Compaoré retourne d'où il est venu.

Ensuite, il n'est pas aisé pour un établissement hospitalier d'accueillir un pensionnaire tel que Yipénè et on peut facilement imaginer les désagréments que cela cause, aussi bien pour les autres malades que pour leurs visiteurs ou le personnel soignant.

Cela dit, cher Wambi, le problème reste entier. On ne le sait que trop, le problème n'est pas seulement judiciaire, il est aussi et peut-être surtout politique, de sorte que la réponse à cette question se trouve à Kosyam.

Ajoutez-y, pour ceux qui sont au courant, le soupçon de considérations familiales et affectives entre certains des protagonistes de ce dossier et on comprend que cette histoire recèle tous les éléments d'un polar africain.

Quoi qu'il en soit, je répète l'argument de bon sens que je t'ai servi la semaine dernière. Pour être jugé, il faut d'abord que Bassolé soit vivant (je touche du bois) et en possession de tous ses moyens. A moins que dans certains cercles, on ne veuille pas vraiment de ce procès qui pourrait faire sauter la république mille fois si tout devait se dire à la barre.

Cher Wambi, de l'usage dévoyé et malveillant des réseaux sociaux, je t'en avais beaucoup parlé avec ces internautes qui éprouvent ce vilain plaisir de distiller sur la Toile des informations sans le moindre souci de vérification.

Hélas, tout semble indiquer que ce n'est pas demain la fin de ces pratiques pernicieuses qui portent atteinte à la réputation d'hommes et de femmes sans distinction de rang social.

Si je reviens sur ce fléau du cyberactivisme de caniveau, c'est que j'ai lu sur Facebook une publication dont le contenu m'a conduit à me poser de sérieuses questions sur les intentions réelles de son auteur. Tant le post est truffé d'inexactitudes si ce n'est tout simplement de contrevérités.

Cher cousin, loin de moi la prétention de vouloir jouer à l'avocat où à l'accusateur de qui que ce soit, mais sur la base des versions de témoins sur les lieux de l'affaire relatée par ladite publication, je puis revenir sur les faits tels qu'ils se sont produits.

En effet, si c'est vrai qu'une partie du cortège du Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, a percuté un usager de la route ce mercredi 22 mars dans la soirée à Ouagadougou, on ne peut pas dire la même chose de la suite des événements comme rapporté sur Facebook.

Contrairement à ce qui y a été publié, le chef de gouvernement a fait arrêter son cortège lorsqu'il a appris que l'accident impliquait un des véhicules qui l'avait précédé quelques minutes auparavant. Il a alors instruit son aide de camp d'aller s'enquérir de l'état des blessures du motocycliste qui est un employé de bureau et non un élève comme indiqué sur les réseaux sociaux.

Les mêmes sources concordantes précisent que c'est lorsque le Premier ministre a été assuré que la vie de la victime n'était pas en danger qu'il s'est fait conduire au bureau et a fait désigner un membre de sa sécurité afin qu'il se rende à l'hôpital pour assister la victime et veiller à ce que les ordonnances médicales lui soient communiquées pour règlement.

L'accidenté, qui devait quitter Yalgado la même nuit a finalement été gardé pour observation, même si son état était loin d'être critique.

Cher Wambi, l'ancien député Salifou Sawadogo, tu t'en souviens ? Au cas où ce ne serait pas le cas, sache qu'il s'agit de cet ancien élu CDP actuellement détenu à la Maison d'arrêt et de correction des armées (MACA) pour son implication présumée dans le putsch manqué du 16 septembre 2015.

Au regard de son statut de député, sa mise en accusation a obéi à une procédure particulière qui a constitué à la levée de son immunité parlementaire. Chose faite le 6 décembre 2016 à l'issue d'une plénière de l'Assemblée nationale.

Mais tout porte à croire qu'en l'espèce, il y a vice de procédure due à la précipitation si ce n'est à une espèce d'ignorance.

En effet, l'ancien ministre de l'Environnement de Blaise Compaoré, en plus d'être un élu national était, au moment des faits, membre du Parlement de la CEDEAO.

Ce qui lui confère une immunité supranationale. Ce qui signifie qu'il aurait fallu, avant sa mise en accusation, que ses pairs de l'organisation sous-régionale lui retirent aussi la protection contre toute poursuite. Ce qui n'a pas été le cas. Des députés de cette institution avaient envisagé un recours de la cour de justice de la CEDEAO.

C'est cette espèce de vice de procédure qui a été à l'origine du séjour d'une mission d'investigation du Parlement communautaire à Ouagadougou dont le rapport est très attendu. Ensuite, il appartiendra à la plénière, prévue en mai prochain, d'attaquer ou non cette mise en accusation de Salifou Sawadogo.

De sources proches du Parlement burkinabè indiquent que les avocats de l'incriminé peuvent eux aussi saisir la justice communautaire.

Affaire à suivre donc...

A présent, je t'invite à feuilleter avec moi le carnet secret de Tipoko l'Intrigante.

- Selon plusieurs sources, les forces de défense et de sécurité ont procédé, mercredi dernier dans le Soum, à l'interpellation de dix-huit suspects dans la série d'attaques terroristes dans le nord du Burkina. Parmi les individus arrêtés, il y aurait le fils d'Ibrahim Malam Dicko, fondateur du mouvement Ansaru Islam qui a revendiqué la plupart des actions contre les positions militaires burkinabè dans le Soum.

Harouna Dicko, un principal lieutenant de l'ennemi public numéro un du Burkina aurait trouvé la mort dans cette opération de ratissage.

Sans doute qu'on en saura davantage avec la conférence de presse du ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, prévu aujourd'hui à la mairie de Ouagadougou.

- Après le verdict du procès du caporal Madi Ouédraogo et de 28 autres, de nombreux autres dossiers restent pendants à la justice militaire.

Le plus attendu est évidemment celui du putsch manqué de septembre 2015. En attendant la comparution des généraux pour le coup d'Etat, le sergent-chef Ali Sanou et 21 autres personnes seront appelés à la barre à partir du 28 mars 2017 dans le cadre du dossier de Yimdi.

Ce dossier est celui de la poudrière de l'armée qui avait été prise pour cible, la nuit du 21 au 22 janvier 2015, par des éléments de l'ex-RSP. Un garde avait été blessé et des armes emportées.

Le sergent-chef, Ali Sanou et ses complices sont poursuivis pour complot militaire, désertion à l'étranger en temps de paix, détention illégale d'armes à feu, violences et voies de faits, recels de malfaiteurs et complicité de vol aggravé. Un des accusés, le soldat de 1re classe, Albert Gounabou est en fuite.

-Trente ans après, justice n'est pas encore rendue à Thomas Sankara et à ses 12 compagnons d'infortune. Après avoir moisi dans les tiroirs de la justice sous l'ère Compaoré, le dossier Thomas Sankara, par le fait du prince sous la Transition, a pris son envol judiciaire en 2015. Les restes du leader de la révolution et de ses compagnons ont été exhumés pour des expertises balistiques, des autopsies et des tests ADN.

Après avoir pris connaissance des résultats de l'autopsie, maître Ambroise Farama, un des avocats de la famille Sankara confiait à la presse en octobre 2015 : « Je peux vous dire ce que l'on a pu relever en ce qui concerne le corps de Thomas Sankara, c'est vraiment ahurissant, on peut dire qu'il a été purement et simplement criblé de balles, à la poitrine, aux jambes, un peu partout à tous les niveaux du corps et même en bas des aisselles, ce qui montre certainement qu'il avait levé les bras».

Et maître Bénéwendé Sankara d'ajouter que les armes utilisées étaient «des kalachs, des G3, des pistolets automatiques et même des grenades».

Si l'autopsie et la balistique ont parlé, l'ADN reste désespérément muet. Présentement tout l'espoir repose sur un laboratoire en Espagne où on tente de faire parler les ADN.

En attendant, après la commission rogatoire du juge d'instruction qui demandait à la France la levée du secret défense sur les archives françaises concernant l'assassinat de Thomas Sankara, c'est au tour de l'honorable Pouria Amirshahi, député des Français de l'étranger (Maghreb /Afrique de l'Ouest) d'entrer dans la danse. Il a adressé le 15 mars 2017 une lettre demandant au président François Hollande d'autoriser l'ouverture des archives nationales françaises afin d'aider la justice burkinabè. Arrivé mercredi pour une visite à Ouagadougou, Claude Bartolone, président de l'Assemblée nationale française, sur ce sujet a estimé que «la France se doit de répondre».

Voici l'intégralité de la missive du député Pouria Amirshahi :

« Monsieur Sankara a été assassiné, avec douze de ses compagnons, le 15 octobre 1987. Près de trente ans plus tard, son meurtrier n'est toujours pas identifié.

Si le régime avait toujours refusé d'ouvrir une enquête sur cette mort, officiellement «naturelle», depuis l'arrivée d'un gouvernement de Transition la justice burkinabè a ouvert une enquête. Le juge d'instruction François Yaméogo, chargé de cette enquête a par ailleurs lancé une commission rogatoire pour demander la levée du «secret défense» en France.

En effet, l'article L213-2 du Code du patrimoine stipule que les documents produits par l'administration française ne peuvent être lus que cinquante ans après leur création si ceux-ci «porte

[nt] atteinte au secret de la défense nationale, aux intérêts fondamentaux de l'Etat dans la conduite de la politique extérieure, à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la protection de la vie privée».

L'articulation entre la sûreté de l'Etat, le droit au respect de la vie privée et la possibilité pour la société de se saisir des enjeux historiques est une question majeure dans un pays démocratique. Cet équilibre doit être trouvé afin que les historiens soient en mesure de faire le travail et assurer ainsi que l'écriture de l'Histoire ne soit pas instrumentalisée par les enjeux politiciens.

La France s'honorerait à aider la justice burkinabè. Je vous demande donc par la présente d'ouvrir les archives nationales concernant l'assassinat de Thomas Sankara.

Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Président de la République, l'expression de ma très haute considération. »

Pouria Amirshahi,

Député des Français de l'étranger (Maghreb/Afrique de l'Ouest)

- Divorce ou séparation à l'amiable entre Aga Khan et Air Burkina à la fin de ce mois. C'est ce que l'on apprend de certains milieux bien introduits. La procédure a même été entérinée en marge du cinquantième anniversaire d'Air Burkina la semaine dernière auquel prenait part une délégation de l'actionnaire majoritaire. Le moment venu, Aga Khan cèdera toutes ses parts à l'Etat burkinabè pour ... un franc symbolique.

Même si pour le moment on n'en sait pas davantage sur les raisons du retrait du groupe Aga Khan d'Air Burkina, l'on retient néanmoins que la « Compagnie du bon voisinage » est citée comme l'une des plus dynamiques de la sous-région, voire de toute l'Afrique. La bonne gouvernance économique et financière a permis à Air Burkina de tenir le cap malgré la turbulence qui a emporté bon nombre de compagnies aériennes.

- Hier aux environs de midi, il y avait un embouteillage monstre non loin de l'entrée principale du Grand marché de Ouagadougou, selon certains commerçants. Les Koglweogo, au nombre d'une vingtaine ou d'une trentaine, seraient venus à bord d'un véhicule et de motos pour arrêter de présumés voleurs. Selon des témoignages, ils sont repartis avec une ou plusieurs personnes.

Une source a indiqué que cette descente manu militari des « justiciers de la brousse » est liée à une affaire de vol perpétrée à Ziniaré.

- Le phénomène des familles recomposées est en train de prendre de l'ampleur sous nos cieux avec son corolaire de conséquences parfois néfastes pour les enfants. Ce n'est pas cette petite fille de 7 ans du quartier Paglayiri à Ouagadougou qui nous dira le contraire ; elle qui vit et ploie régulièrement sous la férule de son père et de la nouvelle épouse de ce lui-ci.

Pour un oui ou pour un non, la petite est copieusement bastonnée de la plus horrible des manières : ligotée et bâtonnée comme un délinquant. Parfois, on l'enferme toute la journée dans la maison sans lui donner à manger ni à boire.

Si à 7 ans, les enfants sont dans l'âge de l'insouciance et de la joie de vivre, couvés par les marques d'amour et d'attention de leurs parents, ce n'est pas le cas pour cette petite de Paglayiri pour qui chaque jour c'est un orage qui se déchaîne sur elle.

C'est pour lui venir en aide que des voisins ont alerté les services de police et de l'action sociale mais sans effet concret puisque la petite continue de souffrir sous les coups de fouet et les privations dégradantes imposées à elle par son propre père malgré une convocation à laquelle il a pourtant déféré à la police.

Présentement, elle a un œil au beurre suite aux sévices quasi-quotidiens qu'elle subit. Aujourd'hui, c'est un truisme de dire que la vie de la petite est véritablement en danger si rien n'est fait pour la sauver.

Appel est donc lancé aux structures et organisations agissant dans le domaine de la protection de l'enfance mais également aux forces de sécurité pour qu'elles délivrent la petite des serres paternelles.

Espérons que cet appel recevra un écho favorable afin que la fillette puisse être sauvée. Vivement !

- Les nouvelles sont des plus funèbres du côté de Néboun, un village du département de Biéha, dans la province de la Sissili. Trois personnes, a-t-on appris de source proche de cette localité, y ont trouvé la mort dans la nuit du 21 au 22 mars 2017. Une quatrième personne a survécu. Intoxication alimentaire ou empoisonnement ? On n'en sait pas encore trop pour l'instant, mais la deuxième hypothèse semble être plausible pour nombre d'habitants. En tout cas, la brigade de gendarmerie de Léo, sollicitée pour la constatation d'usage, aurait procédé à l'interpellation d'une dame, sérieusement suspectée d'être responsable du drame. De mémoire des vivants de ce village, jamais Néboun n'a été aussi endeuillé en une journée

- Depuis qu'il a échappé à un coup d'Etat le 15 juillet 2016, le président turc ne cesse d'accuser Fetthulah Gullen, le prédicateur installé aux Etats-Unis, d'en être l'instigateur bien qu'il s'en soit toujours défendu. La machine des représailles tourne du reste à plein régime, aussi bien à l'intérieur (où plus de 40 000 personnes ont été arrêtés et 100 000 autres limogés ou suspendus) qu'à l'extérieur. Dans de nombreux pays, des établissements suspectés de rouler pour Gullen, à l'image de Horizon international à Ouaga sont ainsi dans le collimateur de Recep Tayyip Erdogan qui doit pourtant être le seul à croire à la culpabilité de Gullen. Dans une récente interview accordée à Der Spiegel, le chef des renseignements extérieurs allemands, Bruno Kahl, a ainsi battu en brèche cette thèse, indiquant notamment que « la Turquie a essayé à différents niveaux de nous en convaincre mais jusqu'ici elle n'y est pas parvenue ». Mais il faudra sans doute beaucoup plus pour arrêter l'impitoyable usine des représailles qui broient enseignants, policiers, magistrats, opposants, journalistes, etc. dans ce qui semble être devenu un véritable goulag à l'échelle industrielle.

Grandes retrouvailles coutumières et familiales assurées le samedi 25 mars 2017 à Safané dans une ambiance des plus festives. La raison : la cérémonie d'intronisation à partir de 10 heures de Massa Sina Séré, chef de canton de Safané.

Cette manifestation vient donner la énième preuve que les intellectuels de haut vol ne dédaignent plus la chefferie traditionnelle.

En effet, Massa Sina Séré est pharmacien de son état, gérant d'officine (pharmacie Keneya), ancien ministre de l'Elevage, ancien parlementaire et dans un passé antérieur, il fut un grand leader dans les mouvements estudiantins, à savoir l'association des scolaires voltaïques de Dakar (ASV) et l'union générale des étudiants voltaïques (UGEV) dont il fut respectivement président en 67 et 68.

Restons dans la tradition pour noter que ce même samedi 25 mars se tient à Koudougou le nabasga du Naaba Saga 1er d'Issouka avec une note intellectualiste fort intéressante. Cette commémoration coutumière se célèbrera sous un thème, à savoir « Jeunesse et tradition ».

- Dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de la femme, l'Association des femmes du Canal (AFAC) vous convie, ce samedi 25 mars à partir de 12 heures, à son grand dassandaga au maquis « le Canal » situé à Larlé.

Au menue de ces festivités : les mets traditionnels exquis du Bam sans oublier le bon poulet flambé, les brochettes succulentes et les savoureux merguez préparés de mains de maîtres.

Rendez-vous à ne pas rater.

- Ce dimanche 26 mars se tiendra le 6e congrès ordinaire de l'Association burkinabè d'action contre le diabète. La rencontre, placée sous le haut patronage du ministre de la Santé, sera précédée la veille d'une journée de sensibilisation sur le diabète à travers plusieurs communications livrées par des spécialistes en médecine et en nutrition.

Début des conférences : à partir de 9h30 à la Maison du retraité Antoine-Nanga demain samedi 25 mars.

- La 8e édition de la foire provinciale du niébé du Sourou aura lieu du 28 au 30 avril 2017 à Kassan. Elle est une activité annuelle portée par l'association «YIYE» des femmes du Sourou dans sa quête de la sécurité alimentaire et de l'intégration de la femme rurale dans les maillons de la production agricole. Cette année, la foire est placée sous le thème «Changement climatique ? Une réponse par la diversification et l'optimisation de la filière niébé». Elle est placée sous le haut patronage du Premier ministre burkinabè et chef de gouvernement Paul Kaba Thiéba, du parrainage du colonel Mamadou Djerma, ancien grand chancelier des Ordres burkinabè et du coparrainage de Mamadou Balma et du DG du CNRST. Rendez-vous donc à la fête du niébé et des recettes de la transformation issus de l'art culinaire : bassi, zamné, couscous...

Tipoko l'Intrigante n'apprend rien d'elle-même, elle n'invente jamais rien. Tipoko l'Intrigante est un non-être. Elle n'est ni bonne en elle-même, ni mauvaise en elle-même. Elle fonctionne par intuition, car "l'intuition c'est la faculté qu'a une femme d'être sûre d'une chose sans en avoir la certitude..."

Ainsi va la vie.

Au revoir.

Ton cousin