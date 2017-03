Cote d'Ivoire: Audience du chef de l'Etat/ Anne Hidalgo (Maire de la ville de Paris) - : "Grâce à vous , l'Afrique est en train de relever de grands défis

"Oui l'Afrique, les années qui viennent vont la placer à un niveau stratégique sur bien de défis : le défi de l'environnement, le défi de l'économie numérique. Et ce sont des défis que l'Afrique est en train de relever grâce à des dirigeants de la qualité, de l'envergure du Président Ouattara. Il faut faire confiance à ces présidents plutôt d'aller simplifier et stigmatiser les populations ». C'est la réplique qu'a faite le maire de la ville de Paris, Mme Anne Hidalgo, aux propos de la candidate du Front national, Marine Le Pen, tenu lors de sa récente visite au Tchad. C'était hier au Palais présidentiel d'Abidjan Plateau à l'issue de l'audience que le chef de l'Etat, Alassane Ouattara, a accordée à la première magistrate de la ville de Paris.

« Je veux dire mon plaisir et l'honneur que j'ai eus à être reçu par le président de la Côte d'Ivoire. Un grand président, un grand ami de la France qui porte avec beaucoup de volontarisme et aussi d'humanité les grands défis qui ne sont pas seulement, ceux de la Côte d'Ivoire, mais aussi ceux de l'Afrique et plus largement de toutes celles et ceux qui sont attachés à la démocratie et à faire grandir le bien commun ; le bien-être de nos concitoyens » a déclaré la première magistrate de Paris.

Tout en indiquant sa joie d'avoir pu le rencontrer et partager avec le Président Alassane Ouattara, les questions liées à la sécurité des villes face au djihadisme. « Nous avons évoqué l'attentat qu'il y a eu hier à Londres. Nous avons évoqué ensemble la fidélité, l'amitié qui nous unit et le travail que nous avons pu accomplir tant après les attentats de Paris 2015 que de Grand Bassam. Nous avons évoqué tout ce qui est de l'avenir de la jeunesse ici en Côte d'Ivoire, avec la création d'universités, de grandes écoles, de tout ce qui permet à cette jeunesse de trouver un avenir radieux », a dit Mme Anne Hidalgo à sa sortie d'audience.

Puis de préciser qu'avec le gouverneur du District d'Abidjan, elle travaille à créer des opportunités nouvelles, notamment à partir de l'économie numérique et de l'économie sociale et solidaire. « Sur ce point, le pré- sident a été particulièrement attentif sur la coopération engagée par nos deux villes notamment sur la question des start-up » a-t-elle précisé. Le maire de Paris a ensuite indiqué qu'avant cette audience, elle a ouvert avec la ministre de la Santé la confé- rence relative à la question du SIDA pour traduire l'engagement des villes sur la lutte contre le VIH. « Nous étions ensemble aux côtés de Michel Sidibé, le directeur exécutif de l'ONUSIDA. Nous avons évoqué ce point où il y a un engagement fort du président de la Côte d'Ivoire, mais aussi de la Première Dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, qui est très engagée sur cette question avec la ministre de la Santé » a poursuivi Anne Hidalgo.

Elle a confié par ailleurs qu'au cours de son entretien avec le président de la République, les questions liées aux préparatifs des Jeux de la Francophonie qui auront lieu à Abidjan ont été abordées, tout comme la candidature de Paris aux jeux Olympiques. « Je suis heureuse et très touchée du temps que le président nous a accordé ; ce qui traduit combien nos deux pays sont proches, nos valeurs partagées ».

Répondant aux questions des journalistes sur la sortie de Marine Le Pen au Tchad, le maire de Paris a indiqué que les propos de Madame Le Pen ne sont pas en concordance avec les valeurs portées par la France, sinon par la république française. « Ce sont des propos qui discriminent, qui excluent, qui ne s'inscrivent pas dans la tradition fran- çaise héritée du siècle des lumières qui est une tradition d'ouverture, d'échange et non pas de replis. (... ) Nous sommes ici à tenter de construire des ponts plutôt que des murs, nous savons que les murs sont toujours dépassés » a dit vertement la première magistrate de la ville de Paris.

Sur la question de l'immigration, elle a indiqué qu'il faut travailler ensemble. « Quand nous faisons la proposition avec le gouverneur d'Abidjan de travailler sur la quatrième révolution industrielle, qui est la révolution numé- rique, pour donner des opportunités aux jeunes Ivoiriens et Africains tout comme aux jeunes français. Travailler sur cette nouvelle économie qui génère des services nouveaux, d'emplois nouveaux intéressants, nous faisons œuvre utile plutôt que de prôner des discours de haine et des discours qui ne mènent nulle part si ce n'est qu'à la violence. Je crois que la responsabilité des hommes politiques est d'être lucides » a conclu Anne Hidalgo.