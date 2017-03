Mali: Tractations pour sauver la Conférence d'entente nationale

En principe, ce dimanche, des émissaires rencontreront à nouveau les groupes armés toujours réticents et l'opposition malienne qui s'est déclarée aussi non partante. Comme certains groupes armés, elle dénonce « le fait de n'avoir pas été associée à la préparation de la rencontre ». Ce n'est pas le point de vue des partis de la majorité présidentielle qui ont annoncé qu'ils participeront à la Conférence d'entente nationale.

Le haut représentant du chef de l'Etat malien au four et au moulin, la médiation internationale dans l'arène ou encore le ministre malien de la Réconciliation nationale sur le terrain. Tout est mis en œuvre pour que des chaises ne restent pas vides ce lundi à l'ouverture de la Conférence de l'entente nationale.

Le gouvernement malien maintient les dates de la Conférence d'entente nationale pour parler de la crise malienne et élaborer une charte de la réconciliation nationale, comme prévu par l'accord de paix d'Alger. La réunion doit donc commencer ce lundi 27 mars et durer jusqu'au 2 avril prochain à Bamako. Au même moment, les tractations se poursuivent dans la capitale malienne pour que toutes les parties soient présentes.

