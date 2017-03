Somalie: Un deuxième acte de piraterie en une dizaine de jours

Alors que depuis 2012 la piraterie semblait avoir peu à peu disparu du large des côtes somaliennes, deux attaques ont eu lieu en une dizaine de jours. Des pirates se sont emparés d'un bateau traditionnel à voile. Ils pourraient utiliser ce bateau pour mener des attaques en mer contre de plus gros navires.

Tout s'est passé jeudi dernier 23 mars. Six pirates ont attaqué le Asayr 2, un voilier traditionnel avec à bord une vingtaine de membres de l'équipage et un garde somalien, dont une partie a été débarquée.

Sept membres de l'équipage ont été pris en otage. D'après John Steed, responsable Afrique de l'Est de Oceans Beyond Piracy, les pirates ne comptent pas s'arrêter là et prévoiraient de nouvelles attaques.

C'est la seconde attaque en peu de temps. Cette fois, les pirates ont pris un bateau traditionnel à voile, capable de naviguer sur l'océan. Leur intention semble être d'utiliser ce bateau comme un vaisseau-mère à partir duquel ils pourront attaquer les navires commerciaux. On voit que nous avons affaire à des imitateurs. Il y a eu un cas la semaine dernière, qui n'a mené à rien pour les pirates. Cette fois, nous ne savons pas encore ce qu'ils vont faire ensuite. Mais sachant qu'ils ont un bateau, qu'ils sont armés, il est très probable qu'ils vont tenter d'attaquer un bateau commercial. Les bateaux commerciaux doivent être alertés. Ils doivent prendre davantage de précautions, être plus observateurs et rester loin de la côte.

Une situation qui aurait pu être évitée

Comme il n'y a pas eu d'attaques majeures depuis longtemps, les équipages ne prennent plus autant de précautions. Cela les a rendus beaucoup plus vulnérables aux attaques des pirates. La meilleure façon de lutter contre la piraterie est de mettre en place un certain nombre de pratiques de prévention : avoir des gardes à bord, naviguer plus vite, rester loin des côtes... Comme ils ont arrêté de faire tout ça, les risques ont augmenté. Ce n'est pas le seul élément déclencheur. La Somalie fait face à une sécheresse sévère en ce moment et la pêche illégale le long des côtes est très importante. Plusieurs organisations, dont la nôtre, avaient prédit ce genre d'actions et c'est arrivé. Maintenant, il faudrait se réveiller et faire plus attention.