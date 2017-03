Cote d'Ivoire: Daoukro - Le vice-président chez Bédié

L e vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Daniel Kablan Duncan, a été reçu hier par le Pré- sident Henri Konan Bédié à sa résidence de Daoukro. L'hôte du Sphinx de la cité du Nambè est arrivé à 10h47mn au corridor de la ville par Abidjan où il a reçu les honneurs dus à son rang par un détachement de l'escadron mobile de la gendarmerie de Daoukro. Étaient témoins de cette arrivée, le député Olivier Akoto, le conseil municipal et le corps préfectoral.

À 11h10mn, il a été accueilli par le Président Bédié au perron de sa résidence. «Nous sommes venus rencontrer le Président Bédié pour échanger plus longuement avec lui », a expliqué Duncan après plus d'une heure et demie d'entretien avec le Président Bédié. Concernant les autres volets de leurs échanges, le vice-président les a situés à trois niveaux : politique, économique et social.

Concernant le volet politique, Duncan a condamné le débat malsain qui a cours au sein du RHDP, notamment entre le PDCI et le RDR, sur la question de l'alternance 2020. Il a appelé les uns et les autres à la retenue avant de leur rappeler que les questions du RHDP et de l'alternance sont du seul ressort des grands leaders de l'alliance des houphouëtistes. «Il y a ces derniers temps beaucoup d'interventions, parfois des interventions intempestives sur l'alternance 2020. Or chacun sait que ces questions importantes sont du ressort des deux hautes personnalités du RHDP. Il est inopportun de parler de ces questions alors que le Président Alassane Ouattara est en gestion.

Selon le Président Bédié, en ce qui concerne le PDCI, les orientations données en ce sens, sont que tout cesse au niveau de ces interventions », a-t-il recommandé. Pour le volet économique, il a dit avoir rendu compte au Président Bédié de la présence d'une mission du FMI en Côte d'Ivoire. «Sur la situation économique, nous avons rendu compte de la visite de la mission du Fonds Monétaire International, actuellement sur place. Le Président Bédié a donné son sentiment sur la chute du cours du cacao qui est le principal produit ivoirien. Je lui ai indiqué ce que le gouvernement comptait faire sous la haute égide du Président Alassane Ouattara. Je pense qu'ils vont partager ensemble ces questions », a-t-il rassuré.

Pour le dernier point qui était l'aspect social, Daniel Kablan Duncan est revenu sur les récents remous sociaux. « Sur les questions sociales, nous avons parlé des remous que vous connaissez. Ces situations se sont apaisées, à la fois au niveau des militaires que des fonctionnaires. Je crois que le Président Bédié, quand il était à Abidjan, avait indiqué qu'il fallait garder le calme, la sérénité et la patience pour construire la richesse avant de la partager. Je pense que le message est compris ».

Puis Duncan de présenter d'autres actions sociales posées par le gouvernement. Notamment les filets sociaux en faveur des ménages les plus pauvres de Côte d'Ivoire sur financement de la Banque mondiale, et de la mise en œuvre prochaine de la CMU (Couverture Maladie Universelle) avec les étudiants.