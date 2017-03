C'est un séminaire digne d'intérêt ! Les 28 et 29 mars prochains, à l'espace Crrae-Uemoa, au Plateau, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines (Ascad) sera en séminaire. Et le thème choisi porte sur « Bonne gouvernance et développement en Afrique : le cas de la Côte d'Ivoire ».

Pour donner les détails de cette assise, Pr Gilbert Marie Aké N'gbo, Secrétaire de l'Ascad, par ailleurs, responsable du domaine des Sciences juridiques, politiques, économiques était face aux hommes de médias hier au siège de l'acadé- mie à Cocody-Aghien. Ayant défini les termes de gouvernance et de développement, le conférencier a révélé que les résultats des travaux seront bénéfiques aux autorités, aux structures en charge de la mise en pratique et du contrôle de la bonne gouvernance. Il a, par ailleurs, sans vouloir éventer le thème du séminaire, reconnu que s'agissant de la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire, « quelque chose est fait ».

En outre, il a recommandé que « l'Afrique a des éléments culturels, environnementaux à même de favoriser la bonne gouvernance et le développement du continent noir, car la croissance, à elle seule, ne suffit pas ». Entouré des membres de l'Ascad tels que Paul N'da (professeur de sociologie politique) et de René Edi (Expert comptable), Aké N'gbo a annoncé qu'une centaine de participants issus de l'administration publique et privée, des institutions telles que la Haute autorité pour la bonne gouvernance; la Cour des comptes ; l'Inspection générale des Finances, etc. sont attendus. Des panels animés par d'éminentes personnalités du monde de la finance, du droit, des sciences sociales meubleront les deux jours.