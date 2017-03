Cote d'Ivoire: Audience - Dominique Ouattara échange avec Anne Hidalgo

Elle a profité pour lever un coin de voile sur les actions de l'Association des Maires Francophones. A ce sujet, elle a révélé que cette association a pu apporter un appui à un centre de santé dans les environs de Libreville. Et grâce à leurs efforts conjugués, ils ont pu faire reculer le taux de transmission entre la mère et l'enfant du VIH/SIDA. Elle a terminé en assurant Madame Dominique Ouattara de son soutien.

En effet, Madame Dominique Ouattara a présenté son engagement dans la lutte contre la transmission du VIH/SIDA de la mère à l'enfant en sa qualité d'Ambassadeur spécial de l'ONuSIDA. Elle a, aussi, présenté le projet majeur de la Fondation Children Of Africa à savoir l'Hôpital Mère-Enfant de Bingerville dont l'ouverture se fera dans les prochains mois. Madame Anne Hidalgo a profité de cette occasion pour féliciter Madame Dominique Ouattara d'une part, pour son engagement en faveur du couple mère-enfant, et d'autre part, pour son implication dans la lutte contre la transmission MèreEnfant du VIH/SIDA.

En visite en Côte d'Ivoire dans le cadre d'un séminaire sur « les stratégies municipales de lutte contre le VIH/SIDA, la maire de Paris, par ailleurs, présidente de l'Association des Maires de l'Association Internationale des Maires Francophones (AIMF) a tenu à rendre une visite de courtoisie et d'amitié à l'épouse du chef de l'Etat qu'elle connait depuis de nombreuses années. Lors de cette visite, Madame Anne Hidalgo était accompagnée de M. georges Serre, Ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire. Pendant plus d'une heure, Madame Dominique Ouattara a échangé avec son hôte de marque sur divers sujets d'actualités liés à la lutte contre le VIH/SIDA, et à l'Hôpital Mère-Enfant de Bingerville.

