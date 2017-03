Sénégal: Développement du pastoralisme - La BID injecte 18 milliards FCFA

Avec la signature de la Composante / Sénégal du Programme de Développement Durable du Pastoralisme dans le Sahel le portefeuille de coopération entre le Sénégal et la BID, déjà composé de 28 projets, s'enrichit d'un nouveau programme qui porte le montant global de son portefeuille à 1 685 millions de dollars US, soit près de 960 milliards de FCFA.

De même, il s'est félicité du fait que la BID a très tôt compris que c'est une démarche orientée vers l'intégration réelle de nos Etats, au sein des différents ensembles auxquels ils appartiennent, qui est le gage le plus sûr de la croissance forte, inclusive et durable.

Selon un communiqué, le Ministre Amadou Ba s'est réjoui de l'approche intégrative que la BID mène, de manière systématique, notamment en Afrique subsaharienne avec le « Programme Régional Cadre de Développement d'une Résilience face à la récurrence de l'insécurité alimentaire au Sahel», sous l'égide du Comité permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS), et celui de l'hydraulique relatif aux «plateformes multifonctionnelles autour des points d'eau», sous l'égide de l'Union Economique et Monétaire de l'Afrique de l'Ouest (UEMOA), pour ne citer que ces deux programmes.

Entre autres composantes de ce programme, on peut relever : le développement des infrastructures du pastoralisme et gestion des ressources naturelles ; l'amélioration des chaînes de valeur des bovins et des petits ruminants, entre autres.

En ce qui concerne le Programme de Développement Durable du Pastoralisme dans le Sahel pour lequel la BID apporte un financement de 30,79 millions de dollars américains, soit près de 18 milliards de FCFA, il profitera directement à près de 550.000 pasteurs et agro-pasteurs dans les régions de Saint-Louis, Matam, Louga, Kaffrine, et Tambacounda.

