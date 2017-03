Ile Maurice: Bébé abandonné dans une mosquée - Le père bientôt convoqué

«Ma fille est traumatisée... elle ne veut plus se rendre à l'école... » Ce parent dont… Plus »

Aliah devra également se plier aux conditions imposées par la magistrate Lambert, en cour, hier. Elle devra se présenter au poste de police de sa localité deux fois par semaine, soit le samedi et le dimanche, entre 6 heures et 18 heures. Sollicitée pour une réaction hier, Aliah devait lancer : «Non, mo péna nanyé pou dir.»

La jeune femme devra retourner à la Bail and Remand Court ce matin. Cela, afin de remplir les formalités relatives à sa remise en liberté sous caution. Celle-ci s'élevait à Rs 8 000 et la reconnaissance de dettes à Rs 75 000. La jeune femme est provisoirement accusée d'abandoning child.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.