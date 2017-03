Ile Maurice: Le prix de l'héroïne connaît une flambée

Du côté des toxicomanes, on déplore qu'avec ces récentes grosses saisies, il y a un manque de drogue sur le marché. Ce qui veut également dire, selon eux, que la qualité va en pâtir. Si auparavant l'héroïne était mélangée à de la poudre à base de paracétamol ou de glucose et que sa pureté était de moins 12 %, actuellement, ce pourcentage est descendu à 5 %.

Quoi qu'il en soit, avec ces trois grosses saisies, les consommateurs de drogue doivent se plier à la loi de l'offre et de la demande qui est déjà en vigueur, soulignent les policiers. Un toxicomane consomme entre deux à cinq doses d'héroïne par jour. Alors que les dealers, eux, iraient jusqu'à consommer trois à cinq grammes d'héroïne quotidiennement, confie une source du côté des Casernes centrales. Tout en sachant qu'un gramme de cette drogue se vendait à Rs 15 000 et qu'un dealer peut fractionner cette quantité en 75 doses.

La dose d'héroïne se monnayait jusqu'à tout récemment à Rs 200. Et depuis la saisie de plus de 157 kilos de cette drogue en quelques jours, elle est passée à Rs 350. Le déclencheur selon les enquêteurs de l'ADSU : la saisie record de 135 kilos.

