Ile Maurice: Saisie de drogue - Le patron de Gloria Fast Food dans la tourmente

La dose d'héroïne se monnayait jusqu'à tout récemment à Rs 200. Et depuis la saisie de… Plus »

En fait, le suspect Navind Kistnah, qui se trouve en Afrique du Sud et contre qui un mandat d'arrêt international a été émis, est bien plus qu'un habitué dans le monde hippique. Les limiers soupçonnent que ce trentenaire habitant Camp-Benoît, Petite-Rivière, serait très proche du gérant du fast-food mais qui est copropriétaire d'un cheval.

Du côté du restaurant Gloria, à la rue Desforges, on affirme la même chose. L'épouse et le fils de Shahebzada Azaree soutiennent que ce dernier vit mal les allégations faites à son encontre.

C'est peu après 19 heures, hier, samedi 25 mars, que nous avons rencontré le patron de la chaîne de restauration Gloria, ayant pignon sur rue dans plusieurs villes du pays. «Je suis fatigué et perturbé par ces articles de presse où l'on cite mon patronyme», confie-t-il. Et d'assurer qu'il n'a aucun lien avec Navind Kistnah, qui se trouve actuellement en Afrique du Sud. Selon lui, leur «amitié» n'aurait duré que 7 ou 8 mois.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.