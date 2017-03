Angola: Le MPLA tient à éradiquer la pauvreté

Il y a lieu de signaler que, dans le cadre de la précampagne électorale, João Lourenço s'était rendu récemment, tour à tour, dans les villes de Lubango, de Cuito et de Dundo, chefs-lieux des provinces de Huíla, de Bié et de Lunda-Norte, respectivement, puis à Cazenga, un des bidonvilles de la capitale angolaise.

João Lourenço, vice-présidence du MPLA et ministre de la Défense Nationale, a exhorté les citoyens non enrôlés jusqu'ici dans le cadre des préparatifs aux prochaines élections générales de s'acquitter d'urgence de leur devoir patriotique, rappelant que la clôture de ce processus était prévue pour le 31 mars 2017.

Il a suggéré des partenariats stratégiques avec la Région des Grandes Lacs, avec des pays d'Amérique, d'Europe, d'Asie, et avec les BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine populaire et Afrique du Sud).

Dans un meeting populaire, inscrit dans le cadre de la précampagne électorale, et marqué par une présence massive des militants et sympathisants du MPLA, João Lourenço a dit qu'il comptait mettre la diplomatie au service de l'économie.

C'est ce qu'a fait savoir samedi à Viana, zone industrielle et banlieue la plus peuplée de Luanda, le candidat du Mouvement Populaire de Libération de l'Angola à la présidence de la République pour les prochaines élections générales prévues au deuxième semestre 2017, et précédée, depuis Août dernier, de l'enrôlement électoral des citoyens majeurs.

