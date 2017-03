Cote d'Ivoire: Armée ivoirienne - Mathias Doué est décédé hier

Depuis ces deux dernières années, pour cause, certainement de maladie, le père adoptif de la sprinteuse Murielle Ahouré n'était plus réapparu lors des grandes céré- monies, jusque ce que sa mort soit annoncée hier. Il avait vu le jour le 24 février 1946. Titulaire d'une maîtrise en Droit privé option Carrières judiciaires, l'ex-chef d'Etat-major des forces armées de Côte d'Ivoire a eu une carrière très riche. Il a été successivement instructeur à l'École des forces armées de Bouaké, juge d'instruction près le Tribunal militaire, 1er substitut du Commissaire du gouvernement au Parquet militaire d'Abidjan, directeur des Affaires administratives et législatives militaires, commandant du 1er bataillon blindé d'Akouédo, commandant du 1er bataillon d'infanterie du 1er bataillon blindé et des camps militaires d'Akouédo, etc.

En 2004, c'est le désamour entre les deux hommes. Il est accusé de trahison au cours de l'opération Dignité qui visait à libérer les zones centre, nord et ouest alors occupées par les Forces nouvelles. Il est démis de ses fonctions. De 2004 à 2011, c'est la descente aux enfers pour le Chinois. En 2011, après la chute de Laurent Gbagbo, ce militaire qui a glané plusieurs distinctions, Grand Officier de l'Ordre National (Cote d'Ivoire), Commandeur de l'Ordre du Mérite Sportif, Officier de l'Ordre du Mono (Togo), Chevalier de l'Ordre National du Mérite (France), etc. met fin à son exil des Etats-Unis d'Amérique pour regagner la mère patrie. Alassane Ouattara l'intègre au Conseil National de la Sécurité (CNS).

Au cours de la même période, il est nommé ministre d'État chargé de la Jeunesse et des Sports ensuite ministre d'État chargé des Transports avant d'être élevé au grade de géné- ral. Il est nommé chef d'état-major des armées (CEMA) des Forces de défense et de sécurité par le président Robert Gueï. Ancien élève de l'École spéciale militaire de Saint-Cyr dans les années 70, le général Mathias Doué sera reconduit par Laurent Gbagbo à ce poste.

