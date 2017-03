Afrique Centrale: Précision - ORANGE et MTN mobile money exercent en légalité dans la zone CEMAC.

Le 20 Mars 2017, j'ai reçu une convocation me sommant de me présenter au Secrétariat d'État… Plus »

« La monnaie, y compris la monnaie électronique fait partie des instruments de souveraineté d'un état. Nous avons soumis des propositions auprès des autorités compétentes afin que cesse cette dérive engendrée par certaines entreprises. Notamment les operateurs de téléphonie mobile que sont Mtn et Orange. La loi est claire et formelle, nul ne peut se soustraire à une telle exigence... Il interpelle la Cobac afin qu'il apporte des clarifications pour ce qui concerne l'Afrique centrale »

« Les operateurs de mobile money sont effectivement reconnues et autorisées tant par la Beac que l'Etat du Cameroun. Dans sa configuration, le texte induit entre autres opérations : le transfert d'argent, le paiement de l'assurance et des factures au travers du téléphone mobile » Une disposition qui n'a été abrogée par aucune instance à ce jour »

Tout en reconnaissant la pertinence de cet acteur avisé dans le domaine de la monnaie électronique, des sources proches de l'administration Camerounaise et des operateurs de telephonie mobile, on précise pour répondre à cette préoccupation :

« Dans un pays qui se respecte, on ne laisse pas faire n'importe qui en matière de manipulation de devises. Mtn et Orange devraient utiliser leur licence pour se déployer uniquement dans le cadre des technologies de communication et mettre leur service au profit des établissements financiers dument agrées par l'Etat »

