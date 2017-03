Cameroun: Les conducteurs de moto taxi de Douala reçoivent leurs permis de conduire

Le 20 Mars 2017, j'ai reçu une convocation me sommant de me présenter au Secrétariat d'État… Plus »

Dans son discours de circonstance, colonel Abessolo commandant de la région de gendarmerie du littoral a tenu à rappeler que pour leur formation, les récipiendaires de ce jour ainsi que leurs 200 autres camardes et formations n'ont pas déboursé le moindre sous. Les frais y afférant ayant été supportés d'une part par le ministre délégué a la présidence de la république chargé de la défense Joseph Beti Assomo qui a fait don de 500.000fcfa représentant les frais de formation de 100 et d'autres part, le pari mutuel urbain camerounais PMUC qui a lui a fait un don d'un million de franc cfa représentant 200 permis de conduire.

Apres les derniers mouvements d'humeurs des conducteurs de moto taximen en fin d'année dernière qui avaient entrainé des rixes entre les éléments des forces de maintien de l'ordre et les conducteurs de moto taxi, une plateforme de travail avait été mise sur pied par la région de gendarmerie du littoral avec les conducteurs de moto taxi par le biais du syndicats Grass mota. C'est ainsi qu'après plusieurs rencontres entre les gendarmes et les motos taxi men il a été décidé qu'afin que ceux-ci exercent leur activité dans la légalité ils devraient se former afin d'avoir chacun un permis de conduire tel que le prescrivent les textes en matière de transports.

