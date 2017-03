Cameroun: 32 ans du RDPC à Douala - Laurent Esso appelle à plus d'engagement politique à Douala 3eme

C'est le principal message que le chef de la délégation permanente régionale du comité central du Rdpc pour le Littoral est venu donner à ses camarades lors de la célébration du 32eme anniversaire de ce parti dans l'arrondissement de Douala 3ème.

« Tous derrière le Président Paul Biya pour la consolidation de l'unité, de l'intégration nationale et de la paix sociale, gages du vivre ensemble camerounais dans l'harmonie et la performance économique durable ». C'est le thème sous lequel s'est célébré le 32ème anniversaire du Rdpc. Comme on pouvait s'y attendre, la région du Littoral et singulièrement la ville de Douala a, comme toutes les autres circonscriptions politiques du pays, participé à cette célébration. Pour ce qui l'arrondissement de Douala 3ème qui a particulièrement été honorée avec la présence de Laurent Esso, chef de la délégation permanente régionale du comité central du Rdpc pour le Littoral, Ministre d'Etat, ministre de la justice, garde des sceaux, cette célébration a revêtu un cachet particulier pour l'ensemble des militants. Aux cotés de Laurent Esso, on a aussi noté les présences du chef de la délégation permanente départementale du Wouri, Camille Ekindi, le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua et bien d'autres sommités du parti dans la région du littoral parmi lesquels les sénateurs David Siegfried Etame Massoma, Salomon Madiba Songue, chef supérieur du canton Bakoko.

Conséquemment, la place choisie pour ce grand meeting avait été envahie par les militants venus des quatre coins de la section Rdpc Wouri 3 qui avait ainsi eu le privilège d'accueillir ces prestigieux hôtes. Ce qui pouvait d'ailleurs expliquer la joie exprimée par Joseph Victor Ateba, président de cette section Rdpc Wouri 3. Lequel a présenté avec assez de satisfaction, au chef de délégation, la structuration de cette section. Aussi sait-on que Wouri 3 compte 32 sous-sections, 227 comités de base Rdpc, 207 comités de base Ofrdpc et 200 comités de base Ojrdpc et que le nombre de militants régulièrement enregistrés dans son fichier politique gravitait autour de 35 000 militants.

C'est à ce beau monde que Laurent Esso est venu transmettre le message de paix et d'encouragement du comité central. Ainsi, son propos qui s'appuyait sur le thème choisi par le comité central, a gravité autour d'un engagement politique plus accru dans la perspective de consolider davantage l'unité nationale quelque peu ébranlée par la situation qui continue de prévaloir dans les régions du Nord-ouest et du Sud-ouest. L'appel du chef de la délégation permanente régionale du comité central du Rdpc pour le Littoral était d'autant plus pressant que le

Cameroun dans un futur très proche, sauf changement de calendrier, aura à organiser des consultations électorales dont le caractère crucial n'est plus à démontrer. C'est à la suite du président Ateba que logiquement Laurent Esso a appelé ses camarades se doter de la seule arme qui vaille : la carte d'électeur qui ne s'obtient que si l'on s'est régulièrement inscrit sur une liste électorale Elecam. D'où cet appel à aller massivement s'y inscrire. Ce qui permettra au Rdpc de continuer de jouer le rôle de creuset de l'action gouvernementale visant le bien-être des camerounais comme l'avait souligné le président Ateba.

Ce dernier a à juste titre, demandé à ses camarades de toujours cultiver l'harmonie, la fraternité, la solidarité, la tolérance, le consensus et les valeurs d'intégration nationale. « Nous devons combattre énergiquement les divisions, le clanisme, le tribalisme, l'intoxication, la dramatisation, la démobilisation, les intrigues et les discriminations de toutes sortes qui sont de véritables menaces à l'unité, à la sécurité et à la concorde nationale », a-t-il martelé. Bien auparavant, Charles Tankeu, président de la sous-section hôte du meeting, Paul Alain Motassi Ebongue, Elise Kandjeu, respectivement président de section Ojrdpc et Ofrdpc se seront succédé au podium pour présenter le bilan somme toute positif du Rdpc et surtout exhorter les uns et les autres à un militantisme vrai.

C'est par une motion de soutien adressée au président national du Rdpc que ce meeting monstre s'est achevé.