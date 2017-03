Congo-Kinshasa: Mis en cause pour torture de l'Indien Amin Noorali - Khwaja Dilawarhusen Alihusen, de la Sté Ghadeer signalé à Kinshasa !

Du jour au jour, le feuilleton «Affaire Sté Ghadeer » livre à l'opinion des faits nouveaux et croustillants. Le dernier en date est sans doute la réapparition de Khwaja Dilawarhusen Alihusen, qui serait mis en cause pour torture sur un Indien de 37 ans, Amin Noorali, depuis février 2017. Ce dernier, indique-t-on, a été retrouvé dans un entrepôt à Limete/Kingabwa souffrant de multiples blessures, fractures et brûlures, de suite d'une séquestration et des tortures lui infligées pendant plus de deux mois dans une concession.

Une situation qui a largement indigné la communauté indienne de la RD Congo qui aurait même unanimement élevé la voix pour dénoncer et condamner cette double pratique de séquestration et torture qui se perpétue allégrement à Kinshasa et dans le Congo profond grâce à certains de ses notables, nostalgiques d'une culture révolue.

En effet, c'est une affaire de séquestration, d'actes de torture hors norme et d'extorsion de signature qu'ont sur les bras depuis le mois février dernier, les limiers du Parquet général de la Gombe. Sont mis en cause comme auteurs intellectuels : Khwaja Dilawarhusen Alihusen, patron de la société Ghadeer ; Khwaja Mahmadmunir Zulfikar, numéro 2 de cette entreprise ; Khwaja Tofikhusen Zulfikar ; Bharvani Shabbirmrhndi Gulanraza ; et khwaja Gulamali Anuarali.

A en croire la victime, Amin Noorali, les actes de barbarie lui ont été infligés par les dénommés khwaja gulamali Anuarali et Murtuza khwaja Mike grand frère du numéro 1, tous de la société GHADEER SARL, actuellement CONGO PLUS et CONGO TRADING implantées sur toute l'étendue de la RD Congo.

«Mon calvaire a commencé depuis mon engagement au sein de la société GHADEER en 2012. Tout tournait autour des termes flous de mon contrat de travail, à peine, verbal. Mon enfer a pris une toute autre tournure, le dimanche 30 Octobre 2016, autour de 19 heures, lorsqu'après un inventaire, l'on a constaté un manquant de 20 cartons de piles Tiger qui se trouveraient dans un de nos dépôts à Kikwit où je prestais en qualité de gérant d'un dépôt de cette société... », a raconté Amin Noorali, qui affirme avoir été molesté durant près de deux mois pour ce manque à gagner.

Cependant, depuis près de deux semaines, ses deux bourreaux, MM. Chatuwala Shannawaz Husenali alias « Jamaica» et Sameer Khoja, auraient bénéficié d'une liberté provisoire dans un contexte flou au Tribunal de Grande Instance de la Gombe. Alors qu'ils étaient attendus pour comparaître par dévers le magistrat instructeur tel que le renseigne leur ordonnance de mise en liberté provisoire. Leurs avocats auraient écrit pour dire qu'ils seraient internés dans un centre hospitalier à Limete/1ère Rue prétendument pour cause de maladie.

Une situation que les observateurs trouvent suspecte, soupçonnant donc, un montage grossier pour les soustraire de la justice.

Déjà, contre toute attente, ces deux individus désignés «tortionnaires » du sujet indien Amin Noorali, emprisonnés durant deux semaines à la prison centrale de Makala, auraient été libérés le 7 mars 2017 sur décision, semble-t-il, des juges du Tribunal de grande instance de la Gombe.

Saisie, la hiérarchie judiciaire aurait immédiatement ouvert un dossier RMP contre les 3 juges impliqués dans cette affaire liés aux faits aussi graves que l'enlèvement, la séquestration, l'arrestation arbitraire et la torture. Ainsi, soutient-on, les membres de la composition, devraient comparaître le mercredi 8 mars 2017 afin de justifier leur démarche. A ce jour, la suite n'est pas connue.

Quant aux "tortionnaires", Chatuwala Shannawaz Husenali alias « Jamaica» et Sameer Khoja, ils auraient simplement payé la somme de 150.000 FC X 2 pour recouvrer leur liberté, alors que des soupçons sérieux de fuite pesaient sur eux, selon la partie civile.

Sté Ghadeer Sarl société fantôme ?

S'agissant de la société Ghadeer, elle-même, des limiers de la police auraient indiqué qu'elle reste introuvable dans la base de données du Guichet Unique. Mais, plus grave, elle aurait été éclatée en deux entreprises CONGO PLUS SARL ET CONGO TRADING SARL depuis un certain temps, occupant ainsi les mêmes locaux que Ghadeer Sarl avec le même personnel. En fait, souligne-t-on, elle aurait juste changé de dénomination au point que lorsqu'on invite les responsables de Ghadeer devant la justice, personne ne se présente parce que tout le monde nie faire partie de cette entreprise fermée.

Même le ministère public ayant siégé en chambre du conseil avait remis en cause le travail de sa hiérarchie laquelle avait placé les inculpés en détention préventive. Car, des indices sérieux de culpabilité pesaient effectivement sur eux par le fait d'habiter ensemble avec la victime de l'infraction, facilitant ainsi la perpétration des infractions mises à leur charge. Outrés, certains avocats ont unanimement indexé le président du TGI Gombe, censé sanctionner ce genre d'injustice susceptible de ternir l'image de la justice RD-congolaise.