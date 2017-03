Congo-Kinshasa: Face aux acteurs de la FEC - Samy Badibanga Ntita dévoile sa conception de l'Etat

Le chef du gouvernement congolais a désormais une vision très lucide des relations entre l'Etat et les opérateurs économiques. C'est ce qu'il a laissé entendre à l'ouverture de la Table ronde de Petites et Moyennes Entreprises -PME-, organisée par la FEC, à Kinshasa, le jeudi 23 mars 2017

Dans un discours captivant devant les acteurs économiques, le Premier ministre Samy Badibanga s'est montré optimiste et persuadé de la tournure que peuvent prendre les choses si le gouvernement et les PME travaillaient ensemble, dans un état d'esprit totalement évolutif qui, selon lui, pourra mieux aider le domaine économique du pays à évoluer à grande vitesse et les entrepreneurs mener, calmement, leurs projets.

Vision et lutte

«Ma conception de l'Etat n'est pas celle d'un acteur omniprésent et envahissant, mais d'un facilitateur des activités économiques et commerciales, par la création des conditions attractives pour les entrepreneurs. C'est ce qu'on appelle un climat des affaires incitatif», a-t-il dit. Il a, en outre, renchéri sa plaidoirie en rappelant la mission économique essentielle de l'Etat. « En réalité, la mission économique essentielle de l'Etat est de vous permettre de mener à bien vos projets et activités », dixit Samy Badibanga. Dans sa phrase, le Premier ministre entend dire que l'Etat a pour mission de mettre en place un cadre adéquat pour permettre aux opérateurs économiques et à fortiori ceux du secteur des PME, de développer leurs affaires et atteindre leurs objectifs en un temps record, comme ça ne l'a encore jamais été en RD Congo.

Un des membres de la Fédération des Entreprises du Congo, quant à lui, n'a pu tenir sa langue pour expliquer l'accueil chaleureux qu'a eu à réserver le président de la FEC dont le mandat arrive déjà à échéance en 2017, Albert Yuma au chef du Gouvernement congolais, Samy Badibanga. Il a souligné que jamais ces cinq dernières années, les relations entre le Gouvernement et le principal patronat RD-congolais n'avaient été aussi cordiales et sincères. « C'est le rôle de l'Etat de vous accompagner dans votre développement et assurer votre intégration dans les chaînes de valeurs nationales, régionales ou mondiales », a ajouté Samy Badibanga.

«Je suis persuadé que nous pouvons et devons et que nous allons construire et développer nos capacités de production, des biens et services, pour vous permettre de tirer le meilleur parti des cycles de croissance et de résister aux situations de crise», a rajouté le Premier Ministre. « Pour créer le cadre et le climat des affaires dont vous avez besoin pour saisir et exploiter ces nombreuses opportunités, il me semble que les maîtres mots pour réussir sont les suivants : stabiliser, simplifier et accompagner», confie le Premier Ministre Badibanga.

Il a explicité ses maîtres mots de la manière qui suit : «Stabiliser, c'est assurer la prévisibilité du cadre et des règles. C'est le combat contre les incertitudes qui épuisent les entreprises. C'est une aspiration naturelle et légitime des entrepreneurs, qui prennent déjà suffisamment de risques, pour pouvoir exiger un maximum de stabilité de la part des pouvoirs publics, en termes d'environnement politique, juridique, judiciaire, fiscal et monétaire. Cette stabilité et cette prévisibilité, pour perdurer, doivent s'appuyer sur une détermination, sur la solidité du partenariat entre les PME et le Gouvernement».

Le Premier Ministre Badibanga a fait comprendre dans sa plaidoirie que pour atteindre le stade de simplicité, il est exigé du travail à un entrepreneur et de la détermination. « Créer un cadre simple, accessible et efficace, c'est bien là notre défi commun et c'est, il semble, l'objet de cette table ronde. Ce qui nous importe ; c'est de stimuler la production nationale notamment, dans le domaine agroalimentaire, mais aussi dans le secteur minier, dans les services aux entreprises et bien d'autres secteurs. C'est ainsi que vous pourrez créer de la valeur ajoutée, source de création des nombreux et durables emplois», a-t-il conseillé.

«Je crois qu'une entreprise qui réussit, c'est avant tout une entreprise qui répond à un besoin avec une solution, un produit ou un service qui satisfait ce besoin. Le rôle de l'Etat est de vous appuyer pour saisir ces opportunités, en vous libérant des contraintes qui vous éloignent de vos objectifs, de votre marché, de vos clients, et vous empêchent de vous concentrer sur le développement de vos produits », conclut-il.