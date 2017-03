Congo-Kinshasa: Stratégies de croissance économique - Les petites et moyennes entreprises ciblées par le Gouvernement Congolais

Avec devoir et souci de soutenir la jeunesse de la République Démocratique du Congo, le Premier ministre, Chef du gouvernement, Samy Badibanga, s'est entretenu jeudi, 23 mars 2017, au pullman Grand hôtel de Kinshasa avec les différentes personnalités invitées notamment, le président de la FEC, Albert Yuma ; le vice- Gouverneur de la Banque Centrale du Congo ; le Ministre des PME et les Représentants de la société financière internationale du Congo (SFI) ainsi que d'autres participants provenant non seulement de la ville-province de Kinshasa, mais aussi d'autres provinces de la RDC sur le thème intitulé «la promotion de la PME pour l'émergence économique de la RDC».

Le Chef du Gouvernement a martelé sur le fait que la PME doit maintenir une relation solide avec l'Etat, pour permettre à ce dernier d'exécuter les projets élaborés en vue de donner des emplois à la jeunesse qui va gérer le pays dans l'avenir. Mais, aussi, œuvrer pour la production nationale, da façon à soutenir l'économie du pays.

Selon le président de la FEC, cet entretien consiste à la mise au point des stratégies de croissance économique qui feront croître la PME, afin que cette dernière soit un soutien efficace à l'économie de la RDC, par la création d'emplois et la production nationale. Il a dit, par ailleurs, que les travaux des ateliers, scindés en quatre parties, s'effectueront pendant deux jours et seront une belle occasion pour les participants aux travaux de présenter les problématiques que les PME rencontrent, afin de permettre à l'Etat de trouver des solutions, au préalable, pour faire avancer celles-ci.

Dans l'intervalle de ces deux jours des travaux, les participants de chaque atelier, sur base d'un thème approprié, veilleront à faire un rapport conforme au résultat attendu. Le premier groupe axera ses travaux sur la définition et l'environnement légal et réglementaire de la PME. Le second se focalisera sur le financement de la PME et accès à la commande publique. Le troisième atelier va se baser sur les PME et promotion du secteur agricole. Enfin, le quatrième et dernier atelier planchera sur l'intégration dans la chaîne des valeurs, innovation de nouvelles technologies de l'information et de la communication.