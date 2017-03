Congo-Kinshasa: Le Cardinal Monsengwo a levé la mesure, Fréquenter Nzete Ekauka n'est plus prohibé !

Le Cardinal Monsengwo Pasinya a levé la mesure sur l'interdiction de toute fréquentation du site Nzete Ekauka. Il l'a clairement dit dans sa correspondance datée du 18 mars dernier au centre Lindonge, avant sa diffusion dans toutes les paroisses de la capitale. Ceci est dit, la mesure est levée, les fidèles catholiques sont à nouveau autorisés à fréquenter "Nzete Ekauka", qui est le site des apparitions mariales qui se trouve à Mokali, à Kingasani I, dans la commune de Kimbanseke.

Le passé n'aura plus d'emprise sur le présent, l'archevêque de Kinshasa a levé la mesure prise par son prédécesseur, le Cardinal Frédéric Etsou. Ladite mesure interdisait aux chrétiens de se rendre au site des apparitions mariales, freinant ainsi l'affluence des dévots dans ce lieu où l'Eglise catholique enquête encore sur la véracité des apparitions de la vierge Marie, sous le titre du désarmement.

Pour la petite histoire, le Feu Cardinal Etsou avait reconnu la main de Dieu à travers sa lettre datant du 1er octobre 1998, comme l'a si bien rappelé le Cardinal actuel. « Le ciel lui-même nous a donné des signes de sa bienveillance et de sa miséricorde qui nous permettent une fois de plus de compter sur l'efficacité de l'intercession de notre Mère du Désarmement », avait noté le Cardinal Etsou, le lendemain de la délivrance de la ville de Kinshasa des attaques d'agresseurs venant du Rwanda et de l'Ouganda en août 1998.

Sur la même marge des choses, l'ancien Archevêque de Kinshasa avait aussi apprécié le fait que "plusieurs fruits ont été observés sur le lieu de ces événements et dans la vie des chrétiens qui le fréquentent... ". Il avait, par ailleurs, fait remarquer que les événements de "Nzete Ekauka" ont ravivé la foi des fidèles notamment, dans le recours à l'intercession maternelle de la vierge Marie et l'importance des exercices spirituels qu'avaient perdu pendant un moment les chrétiens catholiques. Ces exercices sont ceux d'observer la piété mariale, la récitation du saint Rosaire, le chemin de la croix et la mortification pour n'en citer que ceux-là.

Dès son accession à la tête de l'archevêché de Kinshasa, le Cardinal Monsengwo s'étant saisi du dossier, a été édifié par les messages annoncés à travers le voyant du lieu, dont le nom est Raphael Minga Kwete Espérance. Ces prédictions furent des prophéties prévenantes, elles ont prévenu les chrétiens sur la chute du régime Mobutu, la guerre d'agression d'août 1998, la menace d'invasion de Kinshasa et sa délivrance le même mois et tant d'autres messages importants pour l'avenir de la nation entière.

Toute cette histoire n'a pas laissé indifférent le Cardinal Monsengwo car, ce dernier à travers sa correspondance du weekend-end dernier, s'est montré plus que dans ses précisions habituelles. «J'estime que l'heure est venue pour que nous puissions comprendre la profondeur et la grandeur de ce message de "Marie, immaculée du Désarmement", qui nous a été révélé à Kingasani 1. J'invite le peuple et ses pasteurs à prier et à implorer l'intercession de la "Vierge Marie, Immaculée du Désarmement" pour qu'elle puisse nous aider à désarmer, une fois pour toutes, ceux qui nous imposent ces guerres et ces situations inhumaines qui persistent dans notre pays».

En vertu de notre pouvoir ordinaire, a-t-il précisé, après avoir réfléchi, médité et prié, nous autorisons le peuple de Dieu et ses pasteurs à se rendre massivement au site "Nzete Ekauka" de Kingasani 1 et à rendre culte à Marie, sous le titre de "Marie Immaculée du Désarmement", a arrêté l'archevêque de Kinshasa, Laurent Monsengwo Pasinya.