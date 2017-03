Congo-Kinshasa: Journée mondiale de la poésie - M. Costa Luleka collecte des livres pour le collège Saint Joseph

Le 21 mars de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale de la poésie. Cette date a été décrétée par l'organisation des Nations Unies pour aider l'éducation, la culture ainsi que la science. En marge de cette journée, l'ancien élève du collège Saint Joseph ex : Elikya, M. Costa Luleka, aujourd'hui poète, était venu déposer plusieurs dons au Collège Saint Joseph, là même où il a étudié. Ces derniers sont constitués d'un lot de livres d'horizons divers et variés qui, visiblement, pourront contribuer positivement à la formation des jeunes élèves et, autant que possible, les aider dans leurs recherches.

La journée mondiale de la poésie a été créée lors de la 30ème session tenue à Paris, en octobre et novembre 1999. C'est fut dans un seul but, celui d'encourager tout le monde à la lecture, la rédaction, la publication et aussi l'enseignement de la poésie dans le monde et à lui donner une importance de choix dans le vécu quotidien.

Geste de cœur

Ancien élève du collège Saint Joseph, Costa Luleka a initié une campagne de collecte des livres en faveur de la bibliothèque de son ancien établissement scolaire qui totalise 100 ans d'existence. Cette quête s'est passée dans l'enceinte du collège Saint Joseph, qui se trouve dans la commune de la Gombe. Costa a, ainsi, remis personnellement des livres dont bon nombre d'entre eux ont été écrits par lui et publiés par sa maison d'édition, Zoe. Il y avait aussi des œuvres littéraires rédigés par deux de ses collègues, Nkoto et Serge Tshimbombo.

Le leitmotiv de cet acte de Costa Luleka est que l'homme a voulu remercier le collège Saint Joseph qui a fait de lui un grand Monsieur et d'autres personnalités de ce pays qui étaient formés par cet établissement. « Je connais l'importance du livre dans la formation d'un être humain, et j'ai voulu que mes jeunes frères connaissent également la même valeur... », a dit le poète Costa Luleka à la presse. Il a remis les livres en présence de l'Abbé préfet Denis Liaki. Ce dernier l'a remercié, et, il a salué le geste d'amour de Costa Luleka. « Costa l'a fait non pas seulement parce que c'est son école d'origine, mais surtout parce qu'il est animé par ce souci de voir la jeunesse congolaise aller de l'avant et de nager dans l'excellence », a dit le préfet Dennis. Il a profité de l'occasion pour lancer un cri d'alarme à d'autres personnes de faire autant si pas plus que Costa Luleka.

Rachel Mutwale

t montré plus que dans ses précisions habituelles. «J'estime que l'heure est venue pour que nous puissions comprendre la profondeur et la grandeur de ce message de "Marie, immaculée du Désarmement", qui nous a été révélé à Kingasani 1. J'invite le peuple et ses pasteurs à prier et à implorer l'intercession de la "Vierge Marie, Immaculée du Désarmement" pour qu'elle puisse nous aider à désarmer, une fois pour toutes, ceux qui nous imposent ces guerres et ces situations inhumaines qui persistent dans notre pays».

En vertu de notre pouvoir ordinaire, a-t-il précisé, après avoir réfléchi, médité et prié, nous autorisons le peuple de Dieu et ses pasteurs à se rendre massivement au site "Nzete Ekauka" de Kingasani 1 et à rendre culte à Marie, sous le titre de "Marie Immaculée du Désarmement", a arrêté l'archevêque de Kinshasa, Laurent Monsengwo Pasinya.