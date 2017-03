Congo-Kinshasa: N'sele - La population de Mbenzale réclame l'électricité à la SNEL

Le village de Mbenzale est situé entre le cimetière la Nécropole de N'sele et la ferme présidentielle de Kingakati. Une population importante vit dans ce village. Mais, elle croupit dans l'obscurité totale. Il n'y a pas d'électricité depuis plusieurs années. Mbenzale, un village au beau paysage qui rencontre, toutefois, quelques difficultés pour son épanouissement à cause du manque de courant.

Les fins limiers de La Prospérité ont rencontré cette population et elle n'a pas gardé la langue en poche. Elle a, ouvertement, demandé que la Société Nationale d'Electricité (SNEL), puisse fournir de l'électricité à leur village. Dans ce cri de détresse, les habitants de ce quartier (Village) posent plusieurs problèmes liés à l'électricité notamment, l'approvisionnement en vivre frais, le divertissement grâce à la Télévision et l'éclairage. "Les gens se déplacent pour s'approvisionner en ville ou à Kingasani, ce qui n'est pas chose facile ", a révélé un notable.

A cet effet, José, Chef de rue du quartier Isthimbu, s'est exprimé en ces termes : "Nous avons une vie assez aisée en ce qui concerne l'eau parce que nous buvons l'eau de forage. La nourriture et le logement ne sont pas un problème pour nous. Mais, notre calvaire commence lorsqu'il faut parcourir un long trajet jusqu'à arriver à Kingasani ou Pascal pour l'achat des vivres frais". Il ajoute à cette difficulté le transport qu'il faut payer pour arriver en ville. "Voilà pourquoi, nous lançons un S.O.S. à la SNEL pour qu'elle nous rétablisse le courant à Mbenzale. C'est le plus grand problème que nous avons. Nous n'avons jamais vu le courant ici chez nous".

A Mbenzale il y a des gens qui ont installé le panneau solaire et les autres ont des groupes électrogènes pour subvenir à leur besoin en électricité. Par ailleurs, Mlle constance Yumba, vendeuse de pain, a fait savoir que le village de Mbenzale n'a pas de marché proprement dit. "Nous vivons plus de notre agriculture, le problème majeur que nous demandons aux autorités compétentes est de nous aider à nous raccorder en courant dans notre village". En effet, le courant est un luxe. Le soir pour ceux qui en possèdent se voient toujours envahis par les voisins pour suivre l'actualité et surtout le sport, le théâtre et autres débats qui intéressent. Pour leur part, les femmes ménagères se disent fatiguer de faire la cuisson avec le bois qu'il faut chercher chaque jour.

Sarah, une habitante de ce village, estime, pour sa part, qu'elle n'a pas le temps d'envier les gens de la ville pour ce qui concerne certains aspects tels que : l'insécurité, les actes de vandalisme des Kuluna. Elle affirme par rapport à cette situation d'insécurité qu'elle est à l'aise à entendre ce qui se passe en ville et explique que tous les jeunes cherchent leur pain honnêtement, sans recourir à la violence. "Ce que nous réclamons ici à Mbenzale, c'est de l'électricité pour améliorer nos conditions de vie. Il y a plusieurs années nous avons vu les poteaux de courant plantés et les rouleaux de câble déposés sur la route qui mène à la ferme de Kingakati. Mais, cela est sans suite car nous avions espoir au raccordement. Alors, à la SNEL et aux autorités compétentes nous lançons un cri d'alarme pour qu'elles nous écoutent et puissent venir à notre secours ", demande-t-elle en conclusion.