Congo-Kinshasa: Coin perdu de Kinshasa. N'sele - Mbenzale, un village à électrifier

Mbenzale est l'un des quartiers dits villages se trouvant dans la vaste commune de la N'sele, une des municipalités de Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo. Il se situe à proximité de la "Nécropole entre Terre et Ciel". Ce quartier offre un assez beau paysage à tout visiteur. L'air y est frais. Il y a, aussi, un espace assez grand pour cultiver.

Presque chaque famille qui vit dans ce coin a un petit champ de secours, au mieux un jardin dans sa cour. D'où, se nourrissent-ils dans la majeure partie des aliments bio. Seulement, la vie y est encore à un niveau arriéré. Il y a des maisons en terre cuite. Ainsi, au village de Mbenzale, on y trouve encore, à ce jour, des huttes et des cases en pailles. Et, la population est heureuse dans son milieu naturel. Il y a quand même une impasse : le problème d'électricité. En effet, il n'y a pas d'installation de la SNEL. De la sorte, la nuit, le quartier de Mbenzale devient, véritablement, un village plongé dans le noir que seule la lune sait éclairer.

Malgré son isolement, ce quartier a tout de même un marché, le fameux "Wenze ya Maboké ". Mais les habitants se procurent des vivres frais aussi au marché Kingasani, précisément au niveau de l'Arrêt Pascal ou au centre-ville pour le plus courageux. L'accès à l'eau est rendu possible par les puits de forage. Un bidon d'eau de 25 litres coûte 100 francs. La plus grande difficulté que la population déplore est l'électricité. Il n'y en a pas. C'est l'obscurité totale. Il fait noir, alors très noir la nuit. Le village n'est pas éclairé par la SNEL.

Activités du village Mbenzale

Les activités champêtres sont les principales exercées dans cette entité. Il y a des petits commerces qui se développent. Le prix des denrées alimentaires est accessible à tous. Il est de loin, alors très loin inférieur à la palette des prix des marchés du centre- Ville. A titre illustratif : Un Sakombi de Fufu qui se vend à 350 francs congolais dans le centre- Ville est vendu, étiquette affichée, à 300 francs pour deux Sakombi. Un Ekolo à 1000 FC dans le Centre-Ville se vend là-bas à 500 FC, deux Romi se vendent à 500 FC alors que dans le Centre Ville un Romi revient à 500 FC.

Il faut noter que la demande formulée par la population de ce village est de voir le Gouvernement installer des poteaux du courant électrique dans ce périmètre afin qu'elle puisse alléger leurs dépenses en transport et aux braises. A en croire le chef de la rue Itshumbu, Papa José : « ce manque d'électricité fait que la population ne se procure pas de postes téléviseurs, car s'il faut s'en procure, il faudra acheter un groupe électrogène ou un panneau solaire. Ce sont de grandes dépenses. Et pour les tenanciers de bar, la venue de l'électricité sera un grand soulagement pour le développement économique et l'épanouissement social».