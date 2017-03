Congo-Kinshasa: L'Apothéose du mois de la femme au MSC. RDC - Laurent Batumona invite les congolaises à barrer la route au projet funeste du référendum

Exerçant avec responsabilité ses fonctions de président du parti, Laurent Batumona a tenu, le 25 mars dernier, à Kinshasa, un grand rassemblement aux airs d'un meeting électoral pour s'adresser aux femmes du MSC lors de la cérémonie de clôture du mois de la Femme. Il les a chargées de dire aux autres membres du MSC qu'ensemble, avec le Rassemblement, ils doivent être prêts pour la lutte afin de barrer la route à la Majorité présidentielle qui cherche à imposer le référendum.

Il a clairement expliqué aux femmes que la MP ne veut pas qu'il y ait alternance au pouvoir. Elle tire les choses en longueur pour garder la population dans la misère. Je crois que nous devons dire la vérité à la population, a-t-il déclaré, avant de clarifier que la MP ne veut pas signer l'arrangement particulier". Le Rassop attend le mot d'ordre de solidarité pour arriver à l'alternance et au changement.

Selon lui, la MP est animée de la mauvaise foi parce qu'elle ne veut pas que nous puissions signer l'arrangement particulier. "Elle veut s'éterniser au pouvoir. C'est pour cette raison qu'elle multiplie des manœuvres dilatoires pour pouvoir modifier les dispositions qui sont contenues dans l'accord signé le 31 décembre 2016". Il a affirmé qu'elle a une volonté intentionnelle de démanteler l'Accord en disant qu'il a été taillé sur mesure du feu Président Etienne

Tshisekedi. "Alors qu'aucune disposition de l'Accord ne cite Etienne Tshisekedi", a-t-il précisé. Il a appelé les femmes à la vigilance et à être prêtes pour protester au cas où la signature n'intervient pas ce lundi 27 mars 2017.

Cependant, il a joint la voix du MSC et du Front du peuple au message lancé par le Cardinal Laurent Monsengwo Pasinya. A savoir : le blocage doit être démantelé par la prière et que le peuple demeure vigilant. Pour Batumona, il faut à tout prix casser ce blocage que la Majorité présidentielle est en train de concocter pour que l'accord ne soit pas appliqué. Le Cardinal invite, par ailleurs, le peuple et ses pasteurs " à prier et implorer l'intercession de la vierge Mère, Mère du désarmement pour qu'elle puisse nous aider à désamorcer une fois pour toute ceux qui nous imposent les guerres et ses situations inhumaines qui perpétuent la misère dans notre pays».

Position du Rassemblement

Pour Laurent Batumona, en signant l'accord, les membres de la MP se sont mis la corde au cou. Ils ne savent quoi faire parce que c'est leur mort. Voilà pourquoi, ils veulent nous tourner en bourrique, dit-il en substance de son message. "Voilà pourquoi, ils ne veulent pas l'application de cet accord. Il s'appui sur le mode de désignation du Premier Ministre pour réitérer la position du Rassemblement de ne pas donner un autre nom que celui de Félix Tshisekedi. "Pour que la

RDC progresse, faut-il avoir trois noms ?" S'est-il interrogé.

S'agissant de Pierre Lumbi, il affirme que c'est une personnalité importante pour le pays et pour le Rassemblement. "On ne veut pas de lui parce qu'il connaît comment les élections ont été gérées en 2006 et 2011. C'est ce qui gène. Nous ne changerons pas car, il a été choisi selon l'accord", a expliqué le président du MSC.

Clôture du mois de la femme

La journée du 08 mars est un combat de plusieurs générations de femmes. Une occasion pour le Président du Mouvement de Solidarité pour le changement, Laurent Batumona, de faire immersion à la Cérémonie de clôture, et en sa qualité de membre signataire de l'acte de Genval et du Rassemblement. Trente jours ont suffi pour les mamans de faire le bilan sur la situation qui les caractérise au Parti. Elles ont démontré à leur président de quoi elles sont capables avec la mobilisation, les qualités des intervenants et des sous-thèmes développés.

«Les Femmes dans un monde du travail en évolution : Planète 50-50 d'ici 2030 » et « RD. Congo 50/50 à l'horizon 2030 : investir dans le travail décent et le plein emploi pour les femmes dans un climat de paix et d'équité». Droits égaux et opportunités égales pour un Congo émergent d'ici 2030. C'est sous le signe de ces deux thèmes international et national que les femmes du Mouvement de Solidarité pour le Changement (MSC), ont clôturé le samedi 25 mars 2017, les activités qui ont marqué la Journée Internationale de la femme au Parti.

La rencontre festive qui a eu lieu à l'Hôtel Gracius a regroupé plus de 2500 femmes de diverses Fédérations du MSC à Kinshasa autour du Président national et de la Plateforme politique Front du peuple.

L'Honorable Batumona s'est félicité des avancées enregistrées par son Parti en termes de promotion des droits de la femme. Plusieurs Cadres du Parti notamment, le président provincial Jeannot Bilalu, le SG adjoint Jules Mukumbi, de Parlementaire de Marie Claire Faray de Londres, de la représentante du MSC de la province de Lomami ville de Mwene-Ditu, de Mbandaka et de chefs de Cellules étaient présents à cette cérémonie, sous la coordination de Mme Bibi Katoto, Présidente de la Ligue des femmes.