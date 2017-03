Ile Maurice: Nomination de Choomka - Revers en cour pour l'IBA

«Ma fille est traumatisée... elle ne veut plus se rendre à l'école... » Ce parent dont… Plus »

L'IBA ne conteste pas l'action en justice d'Axcel Chenney. Toutefois, le régulateur dénonce le fait que la firme de recrutement Alentaris n'ait pas été mise en cause, étant celle qui lui a recommandé des candidats. Selon le défendeur, Alentaris a été impliquée dans la prise de décision. De plus, Alentaris est une compagnie privée, donc ce n'est pas une décision qui relève du public.

Le journaliste Axcel Chenney pourra contester la nomination de Youshreen Choomka comme directrice de l'Independent Broadcasting Authority (IBA). Vendredi dernier, les juges David Chan Kan Cheong et Rita Teelock ont autorisé au responsable multimédia du groupe La Sentinelle Ltd d'aller de l'avant avec sa demande de révision judiciaire. Le journaliste conteste la manière dont l'IBA a choisi sa directrice, car cette dernière était la présidente du conseil d'administration du régulateur.

