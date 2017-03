Algérie: Service national - Couverture totale dans la région Ouest du pays

La manifestation coïncide avec le 49ème anniversaire de l'instauration du service national (1968) qui constitue "une école du devoir et de l'honneur", a également souligné le chef d'état-major de la 2ème RM en insistant sur le patriotisme et autres notions fondamentales valorisés notamment par "la contribution du service national à la consécration du principe de défense de la souveraineté nationale".

"Ces journées portes-ouvertes sont organisées dans le but de rapprocher l'administration militaire des citoyens et surtout les jeunes", a indiqué le général Saïd Boucenna dans son allocution de bienvenue, signalant que l'objectif est de "faire connaître les dispositifs du service national définis par la législation en vigueur".

