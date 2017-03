Madagascar: Eliminatoires CAN 2019 - Madagascar jouera la phase de groupes

Un match retour parfaitement débuté par les Malgaches puisque Paulin Voavy a ouvert le score dès la première minute, avant de récidiver à la 17e. Les Santoméens ont toutefois réduit le score par Harramiz Ferreira Soares (28e). Et il a fallu attendre la 80e minute pour que Carolus ne redonne de l'ai aux siens. Varela a ensuite ramené Sao Tomé et Principe à 3-2, pour la gloire.

L'équipe de Madagascar s'est qualifiée pour la phase de groupes des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2019 durant laquelle elle affrontera le Sénégal, le Soudan et la Guinée équatoriale (poule A). Les Malgaches ont écarté Sao Tomé et Principe en tour préliminaire (1-0, puis 3-2).

