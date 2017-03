Afrique: Revisiter l'axe Ouagadougou-Khartoum

Au Tchad, l'otage français enlevé jeudi 23 mars n'est plus sur le territoire national. Des sources… Plus »

La présente visite va certainement permettre aux deux chefs d'Etat d'approfondir ces sujets. En plus du président du Faso, la délégation burkinabè compte trois membres du gouvernement. Il s'agit des ministres en charge des affaires étrangères, Alpha Barry, de la défense nationale, Jean-Claude Bouda et de l'enseignement supérieur, Pr Alkassoum Maïga.

Dans un contexte de lutte contre le terrorisme, les préoccupations inhérentes aux défis sécuritaires vont également occuper une place dans les débats. L'on se rappelle qu'en marge du 28e sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine à Addis-Abeba, en fin janvier dernier, Roch Marc Christian Kaboré s'était entretenu avec Omar el-Béchir. Au menu de cette rencontre, il y avait le renforcement de la coopération bilatérale, mais aussi les modalités d'un retrait du contingent militaire burkinabè déployé au Soudan dans le cadre de la Mission conjointe des Nations unies et de l'Union africaine au Darfour (MINUAD).

Roch Marc Christian Kaboré séjourne les 26 et 27 mars 2017, à Khartoum, la capitale soudanaise. Il y est pour une séance de travail avec son homologue Omar el-Béchir. Son avion s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international de Khartoum, le dimanche 26 mars 2017, à 12 heures 30 minutes (TU). Il est accueilli au pied de la passerelle par Omar el-Béchir lui-même, avec tous les honneurs dus à son rang. Les hymnes nationaux des deux pays sont exécutés et les chefs d'Etats se retirent dans le salon d'honneur de l'aéroport pour un entretien d'une vingtaine de minutes.

Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, est arrivé à Khartoum, la capitale du Soudan, le dimanche 26 mars 2017, pour une visite d'amitié et de travail de deux jours. Durant ce séjour, lui et le chef de l'Etat soudanais, Omar el-Béchir, vont revisiter les différentes facettes de la coopération bilatérale.

