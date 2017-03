Afrique: Maroc Vs Burkina Faso - 2-0 Etalons, la jeunesse au pouvoir

•Avertissement : Soufiane Boufal (60e mn) et Younes Belhanda (79e mn) pour le Maroc. Paterson Kaboré (24e mn) et Issoufou Dayo (34e mn) pour le Burkina Faso.

Mais Bertrand Traoré (23e mn) pouvait le devancer dans l'ouverture du score, s'il n'avait pas perdu son duel face au portier Mounir Elkajoui. La prestation des Etalons en deuxième période a été bien meilleure. Revenue à son système habituel du 4-4-2, cette dernière partie du jeu a permis de voir une équipe du Burkina Faso un peu plus joueuse et entreprenante. Elle a permis de mettre en lumière les qualités d'un défenseur comme Dylan Ouédraogo au poste de latéral gauche. Il s'est très vite fondu dans le groupe malgré son jeune âge. Aziz Stéphane Ki a aussi laissé transparaître des qualités qui peuvent être utiles à l'avenir.

Entrés difficilement dans le match, les Etalons jouent bas avec un système de jeu typiquement défensif. Notamment avec une défense qui a coulissé de cinq à quatre selon la physionomie du match. Une première partie de jeu qui a été quelque peu délicate pour les Etalons. En effet, les poulains de Paulo Duarte ont manqué de rythme, d'agressivité et de créativité au cours de cette manche. Et c'est en toute logique qu'ils encaissent un but à la 35e mn, consécutive à une frappe intelligente du plat du pied du sociétaire du club espagnol du Deportivo La Corogne, Fayçal Fajr.

