Algérie: Pêche et aquaculture - Les professionnels bénéficient de prestations d'assurances de personnes

Alger — Une convention cadre a été signée dimanche à Alger entre la Chambre Algérienne de la pèche et l'aquaculture et la société des assurances de personnes " le Mutualiste" filiale de la Caisse nationale de la mutualité Agricole (CNMA) portant sur l'assurance des pêcheurs et tous les intervenants dans les domaines connexes.

Le document a été paraphé par le directeur général de la Chambre Benali Medjdoub et le Dg du Mutualiste Mohamed Rafik Ben Moueffek lors d'une journée nationale d'information sur l'assurance dédiée aux opérateurs du secteur de la pêche et l'aquaculture, en présence du ministre de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche Abdesselam Chelghoum.

En outre, il a été procédé à la signature de plusieurs contrats d'assurances entre "le Mutualiste" et des investisseurs relevant du secteur et activant notamment dans la filière de la pêche au thon et l'aquaculture.

La convention, "revêt une importance capitale dans la mesure où elle va offrir des avantages aux pécheurs et tous les travailleurs intervenant dans les domaines connexes et complémente d'avantage le travail engagé par d'autres organismes de sécurité sociale", a souligné Benali Medjdoub.

Les pêcheurs vont bénéficier de prestations d'assurance complémentaires adaptées à leurs besoins et à leur situation, et ce dans le domaine de la prévoyance, la santé, l'assistance médicale et l'épargne, a-t-il précisé.

La convention garantit à tous les pêcheurs souscripteurs de percevoir des indemnités en cas de décès accidentel et un capital proportionnel en cas d'invalidité, mais aussi de remboursements des frais médicaux et pharmaceutiques.

Le souscripteur paie ainsi 20% de la prime d'assurance tandis que la Caisse nationale pour le développement des activités de la pêche et l'aquaculture (CNDAPA) couvre les 80% restants selon le même responsable, ajoutant que les cotisations annuelles des pêcheurs sont fixées à 12% au lieu de 36% appliquées dans d'autres secteurs d'activité.

Selon les chiffres avancés lors de cette rencontre, quelque 30.000 pêcheurs sur les 49.000 inscrits sont affiliés à la Caisse nationale des assurances sociales(CNAS).

Pour sa part, Ben Moueffek s'est dit "optimiste quant à l'impact de cette convention sur le rendement de la filière puisque elle vise essentiellement l'amélioration et le renforcement de la sécurité sociale pour les pêcheurs, un métier qui nécessite un accompagnement durable sur le plan assurance".

Le ministre a, quant à lui, relevé l'importance de vulgariser la culture d'assurance des personnes auprès des pêcheurs et tous les autres intervenants dans les domaines connexes, en soulignant que le taux de participation des assurés est symbolique dans le but aboutir à une protection total des pêcheurs.

Il a appelé à élargir cette opération aux agriculteurs, aux éleveurs, et aux salariés du secteur de l'agro-industrie et de l'agro-alimentaire, affirmant que l'objectif était d'arriver à produire 100.000 tonnes de poisson dans le filière aquacole.

Le ministre a par ailleurs fait part d'un projet pour la modernisation des méthodes de gestion du secteur dans le secteur à travers la numérisation des différentes filières du secteur.