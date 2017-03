Cote d'Ivoire: Forum des marchés émergents sur l'Afrique - La 5e édition s'ouvre cet après-midi

Cette tribune, initiée par le gouvernement ivoirien, à travers le ministère du Plan et du Développement, en partenariat avec l'Agence Japonaise de Coopération Internationale (Jica), s'intéresse aux débats sur les questions économiques, financières et sociales...

Cet après-midi, le Président de la République Alassane Ouattara, présidera l'ouverture de la 5e édition du Forum des marchés émergents sur l'Afrique, au Sofitel Abidjan Hôtel ivoire de Cocody ,en compagnie de l'ancien Président de l'Allemagne Horst Koehler et de Michel Camdessus, Gouverneur honoraire de la Banque de France.

Cette tribune, initiée par le gouvernement ivoirien, à travers le ministère du Plan et du Développement, en partenariat avec l'Agence japonaise de coopération internationale (Jica), s'intéresse aux débats sur les questions économiques, financières et sociales auxquelles les économies émergentes sont confondues. Ainsi, elle rassemble les Chefs d'Etat et de gouvernement, les ministres et dirigeants d'institutions etc.

Organisation à but non lucratif, le forum vise, selon la ministre du Plan et du Développement Kaba Nialé, à « réduire les inégalités entre les pays en facilitant l'échange d'expérience, le débat politique, et l'engagement du secteur privé pour atteindre l'objectif commun d'une croissance et d'un développement durables ».