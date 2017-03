Cote d'Ivoire: Etat civil - Son importance expliquée aux magistrats et officiers d'état civil

Konin Aka, préfet de la région, préfet du département de Bouaké a dit en substance que l'état civil représente, en tant que document administratif, la vie même du citoyen.

Les magistrats et les officiers d'état civil ont vu leurs capacités renforcer dans le cadre d'un atelier qui s'est déroulé, jeudi et vendredi derniers, dans un grand réceptif hôtelier de Bouaké, sous le thème « Contrôle efficient du système de l'état civil en Côte d'Ivoire ».

Konin Aka, préfet de la région, préfet du département de Bouaké a dit en substance que l'état civil représente, en tant que document administratif, la vie même du citoyen. « Un document qui le suit depuis sa naissance jusqu'à son décès », a-t-il souligné. Et pourtant, a-t-il regretté, on semble ne pas y accorder assez d'intérêt à ce document. « Il y a une négligence criarde dans la tenue même des registres d'état civil », a-t-il déploré.

Lors de son module introductif sur la l'importance de l'état civil dans une nation, Ballé Jules, avocat général à la Cour d'appel d'Abidjan, par ailleurs formateur, a relevé que la gestion de l' état civil en Côte d'ivoire n'a pas toujours été aisée, du fait de l'existence de nombreux disfonctionnements liés , entre autres, à l'insuffisance du contrôle de l'état civil par les acteurs du ministère de la justice et la mauvaise tenue des registres par les officiers et agents de l'état civil.

Il a tenu à rappeler que les registres doivent-être côtés et paraphés, sur chaque feuille par le président du tribunal et que les actes y sont inscrits sans aucun blanc, ni abréviation et qu'aucune date n'y est mise en chiffre. Son constat, le rôle de contrôle dévolu aux magistrats du parquet n'est pas effectué par la majorité des juridictions et les raisons demeurent inconnues de sorte que l'on se retrouve avec des registres mal tenus dans bon nombre de centres d'état civil. « Pour remédier à ces difficultés et permettre la réalisation sur des bases solides de la nouvelle vision du gouvernement en matière d'état civil et d'identification des personnes sur toute l'étendue du territoire national, il importe que le rôle et les responsabilités des acteurs impliqués dans la gestion et le contrôle de l'état civil soient précisés », a-t-il soutenu.