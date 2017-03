Cote d'Ivoire: Ecole inclusive - Une préoccupation pour le gouvernement

Agathe Konan, représentant la Dpph a rappelé que, dans son ambition de faire de l'école un droit pour tous, le gouvernement a initié depuis l'année scolaire 2013-2014 le projet « Tirez sur la Sonnette d'alarme », avec pour objectif d'assurer une inclusion effective des enfants handicapés dans les écoles conventionnelles. A cet effet, « une opération pilote a été lancé dans 5 écoles-pilotes à Yopougon, aujourd'hui elle a été étendue à d'autres écoles à Yopougon ainsi que dans certaines villes de l'intérieur (Yamoussoukro, Bouaké et Agboville) et devrait se poursuivre les années à venir dans d'autres circonscriptions », a-telle indiqué.

A cette occasion une charte a été lue par les élèves de cet établissement sur laquelle on pouvait lire les inscriptions suivantes : « chers parents, garantissez l'éducation de nos frères avec handicap », « l'handicap ne doit pas empêcher nos frères handicapés d'aller à l'école », « l'éducation est un droit pour tous, n'excluons pas les enfants handicapés », « inclure les enfants handicapés dans le système de l'enseignement ordinaire est important pour leur bien-être et mieux-être individuel », etc.

Dans le cadre de ses activités, la Direction de la promotion des affaires sociales (Dpph), département du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, a organisé en collaboration avec l'Ong Dignité, droit pour les enfants en Cote d'Ivoire (Dde-Ci) et la Fondation Liliane (Ong Néerlandaise qui œuvre la promotion de l'enfant handicapé dans le monde) la troisième édition de son programme « Tirez sur la sonnette d'alarme ». C'était le mercredi 22 mars au groupe scolaire Mosquée de Yopougon -Wassakara .

