Sénégal: Aibd, autoroute Ila Touba, Ter - Ces infrastructures de la discorde

Depuis son accession au pouvoir le 25 mars 2012, le Président de la République Macky Sall, emboitant le pas à son prédécesseur, Me Wade s'est beaucoup illustré dans la réalisation d'infrastructures. A ce titre, bon nombre de chantiers allant dans ce sens ont été lancés par Macky Sall et son gouvernement. Parmi celles-ci on peut citer la finalisation de l'aéroport international Blaise Diagne (Aibd), l'autoroute Ila Touba et le train Express Régional (Ter).

AIBD, UN GOUFFRE A MILLIARDS

Lancés depuis 2007 par l'ancien Chef d'Etat Abdoulaye Wade, L'aéroport international Blaise Diagne (Aibd) sera finalisé sous le magistère de Macky Sall. Beaucoup de disfonctionnements ont été notés durant la réalisation de cet ouvrage surtout avec le 5e avenant accordé au Groupe Saudi Bin Ladin. Ainsi, après moult péripéties, le gouvernement du Sénégal et la société Saudi Bin Ladin group ont enfin signé le 5e avenant pour les travaux de cet aéroport. Le gouvernement a couru plus d'un an derrière cet avenant qui avait comme exigence, l'acceptation de sa réclamation qui se chiffrait à 64 milliards de francs Cfa. Ce que le Sénégal a toujours rejeté. Finalement, le Président de la République a pris l'affaire en main et s'en est ouvert au roi de l'Arabie Saoudite. La diplomatie sénégalaise a été mise en branle. Ce qui a poussé la société Saudi Bin Ladin a lâché du lest. C'est par la suite que le gouvernement du Sénégal et le groupement Summa-Limak ont signé le 27 avril 2016.

ILA TOUBA, L'AUTOROUTE DE LA CONTREVERSE

On retiendra aussi que c'est durant son mandat que Macky Sall et son gouvernement ont procédé au lancement des travaux du projet d'autoroute Ila Touba. Ce projet qualifié par le président Sall comme étant le plus grand projet du Pse, est financé à hauteur de 418 milliards dont 52,6 milliards de francs Cfa payés par l'État du Sénégal et 365,4 milliards de francs Cfa par les bailleurs. Ce projet dont la réalisation a été confiée à une société chinoise (China Road and bridge Corporation) commence à prendre forme.

En reliant Dakar-Thiès et Touba aux autres régions du Sénégal, cette infrastructure longue de 115 km remplira une vocation multidimensionnelle. Elle sera un instrument d'intégration nationale, un outil de développement économique et social, et un facteur de réduction du temps de trafic et de sécurisation du transport, arguent les tenants du pouvoir. Alors que les détracteurs de cette autoroute estiment qu'il s'agit là d'un clin d'œil à l'électorat mouride et que cette infrastructure n'a pas sa raison d'être. Cette manne financière aurait dû déployer sur la voie du contournement pour accéder à la Casamance, arguent certains acteurs de la société civile.

Toujours sur le plan des infrastructures, Macky Sall est en train de mettre en œuvre le projet Train express régional (Ter) sur une distance de prés de 55 Km pour «révolutionner» la mobilité urbaine entre Dakar et le nouvel aéroport Blaise Diagne. D'un coût de 568 milliards de FCfa, cette première phase de 36 Km est le fruit d'un partenariat entre le Sénégal et des institutions comme l'Agence française de développement (Afd), la Banque africaine de développement (Bad) et la Banque islamique de développement (Bid).

La durée des travaux est de 26 mois. Un projet qui n'a pas non plus reçu l'assentiment ni de l'opposition, encore moins de certains leaders de la société civile. Si d'aucuns y voient une forme de colonisation économique de la France via la société Alstom de Reichshoffen qui selon eux a été sauvée de la faillite par le Chef de l'Etat du Sénégal ; d'autres soutiennent ne pas comprendre un tel investissement pour une cinquantaine de km seulement.